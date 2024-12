Juan Carlos Liendo, estuvo en Canal N y se refirió a la presidenta Dina Boluarte y al caso Cofre y señaló que esto es un problema de falta de eficacia y responsabilidad por parte de la seguridad presidencial, ya que según el protocolo correspondiente de cuidado de personas de altos cargos, no se le debe dejar en ningún momento sin compañía, incluso a pesar de que ella lo solicite. Cabe recordar, que el auto presidencial habría estado en el condominio Mikonos, al sur de Lima, lugar donde se realizó un operativo para capturar al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

"Al punto de vista técnico de protección de personas importantes se están vulnerando una serie de procedimientos ratificados en las mismas declaraciones de los mismos miembros de seguridad. En resumen, no se puede dejar a la presidente de la República, así ella lo pida, puede estar sola con alguien en una relación muy personal en un ambiente, pero hasta la intimidad se protege, hasta la soledad se protege, no puede ser que más de 30 horas el responsable de la seguridad de la presidenta no sabe dónde está", aseguró.

Asimismo, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, enfatizó en que una sociedad civil necesita a la policía para poder ser protegida; sin embargo, el ministro Juan José Santiváñez no resuelve los problemas que tiene la PNP a nivel de equipamientos ni de sueldos pero da órdenes como si se tratase del jefe de la organización, cuando esta ya tiene una jefatura.

"Una sociedad no puede vivir sin policías, necesita policías, las últimas semanas me he estado reuniendo con policías y todos están apenados por lo que se vive al interior de la PNP, y esto que vemos es estructural, no se puede confiar en una organización donde los directivos o políticos, en este caso el ministro se convierte en una especie de jefe de policía y la jefatura policial lo apoya, en contra de la crítica situación que viven los oficiales no solo por el sueldo o equipamiento, sino por el absoluto desorden de gestión", manifestó.

"El sistema de captación de la Policía ha colapsado"

Liendo criticó duramente el abandono de los políticos a la organización policial, al punto que han desnaturalizado sus funciones y en la situación en la que se encuentra en la actualidad, no hay personas con vocación que quieran servir a su patria formando parte de la PNP.

"Un soldado es diferente que un policía, el sistema de captación hoy ha colapsado, ¿qué joven con un nivel educación va a convivir en esta situación? Hay abandono político, el policía trata con delincuentes, tiene que enfrentar al criminal y algunos hablan como criminales, hay policías que disparan su pistola en estado de ebriedad, los encuentras en bandas criminales. El estado, los políticos y la jefatura policial ha abandona a sus miembros", explicó.