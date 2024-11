Uno de los prófugos más buscados del país. Vladimir Cerrón no se encuentra más en Perú y así lo deja entrever en la entrevista que brindó a un medio de Lambayeque desde la clandestinidad y en una posición de víctima se asume como "el peruano más investigado de todos estos tiempos". Cerrón llama "patrañas jurídicas" a las acusaciones que yacen en su contra y asegura no huir de la justicia sino, de la injusticia.

Al ser consultado sobre el porqué decide huir en lugar de enfrentar sus procesos y demostrar su supuesta inocencia Cerrón menciona que ha enfrentado todas sus acusaciones y que lo han tildado de todo, dice que es víctima de una persecución político judicial desde hace 13 años.

"He enfrentado todas las acusaciones, me considero ser el peruano más investigado de todos estos tiempos en el país. Me han acusado de todo, desde corrupto hasta terrorista y desde el 2011 hasta el 2024, me han abierto un total de 220 casos penales, de los cuales al día de hoy están en giro solo un promedio de 15, lo que demuestra que al haberse archivado el 93 % de ellos, en realidad, lo que existe es una persecución político judicial, sin tregua. Muchos corresponden al período después de que Perú Libre ganó las elecciones generales el 2021. Estoy librando la batalla judicial más grande que Goliat, contra un David pequeño, pero imbatible, producto del cual me sentenciaron en dos ocasiones. La primera sentencia fue anulada después de cinco años por ser arbitraria y la segunda se encuentra pendiente de fallo en un proceso de casación, del cual espero salir bien. Así que mi conclusión es que no huyo de la justicia, sino, como he ido demostrando, de la injusticia", respondió.

Vladimir Cerrón. Foto: difusión

Allanaron la casa de la madre de Vladimir Cerrón

El Ministerio Público junto a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanó la vivienda de Bertha Rojas, madre del prófugo Vladimir Cerrón, ubicada en la cuadra 18, calle Lima, en Huancayo. Esta acción se realiza en medio de la desaprobación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y luego de que Cerrón cumpla más de un año en la clandestinidad.

El líder de Perú Libre mencionó esto en la entrevista que todo es parte de la persecución política en su contra y que siente que las personas han ido cambiando su percepción sobre él con el pasar del tiempo, siente que ahora creen su inocencia.

Exteriores de la vivienda de madre de Vladimir Cerrón. Foto: captura de Huancayork Times

"Al inicio lo percibía con dudas sobre mi inocencia, aunque no quiero decir que esta percepción ha desaparecido del todo, pero las últimas acciones de hostigamiento sobre mi núcleo familiar, mis partidarios y amigos, como el allanamiento por sexta vez a la casa de mi señora madre, pone en evidencia la persecución política judicial. Estos actuados van dilucidando las dudas en el pueblo, acerca de nuestra culpabilidad o inocencia, llegando a la conclusión que se trata de un lawfare", señaló.

¿Cuál fue el último operativo contra Vladimir Cerrón?

El viernes 18 de octubre, la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con la Fiscalía Anticorrupción de Junín, realizó una serie de allanamientos en distintas viviendas de Huancayo en busca de Vladimir Cerrón. Las autoridades consideran que el exgobernador regional podría estar oculto en propiedades de familiares y allegados de su partido. Según información de la Dirección contra la Corrupción, Cerrón habría recibido alojamiento, alimentos y medicamentos de Gómez Barrientos, quien también mantiene una relación sentimental con él.

Además, la madre de Gómez Barrientos, Dolores Graciela Barrientos Adoni, y su padrastro, Raúl Espinoza Ponce, estarían implicados en ayudar a encubrir su paradero. La PNP ha informado que la situación de clandestinidad ha generado en Cerrón problemas de depresión, estrés y claustrofobia.

Por otro lado, las autoridades mantienen una estricta vigilancia en la residencia de Berta Rojas López, madre de Cerrón, ante la posibilidad de su participación en su ocultamiento. La búsqueda de Cerrón continúa mientras las autoridades intensifican los esfuerzos para dar con el líder de Perú Libre.