Abogado de Elizabeth Peralta apelará ante el TC tras reclusión de fiscal: "Se entregó por estrategia"

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta se entregó a la justicia y fue recluida en el penal de mujeres de Chorrillos donde cumplirá 18 meses de prisión preventiva mientras es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias. Su salida de la clandestinidad se debe, de acuerdo con su abogado Benji Espinoza, a una estrategia legal.

Según el letrado, Peralta se entregó a la justicia para evitar que dicha situación resulte perjudicial de cara al habeas corpus, un recurso que piensan presentar ante el Tribunal Constitucional.

"Lo que viene ahora es que vamos a presentar en los próximos días una demanda constitucional de habeas corpus para que, ahora que la discusión a nivel de la jurisdicción penal ordinaria acabó, empiece la discusión a nivel constitucional. Y la justicia constitucional examinará si se han violado los derechos o no de la doctora Peralta al emitir la prisión preventiva", declaró en diálogo con RPP.

Asimismo, informó que, de esta manera, se evita que los jueces crean que existe un peligro de fuga. "Es mejor, en el escenario de lo que viene, no darle una narrativa a la Fiscalía o a los jueces que han ordenado su prisión que se equivocaron cuando hablaban de riesgo de fuga. Porque todos los jueces han dicho por unanimidad que no tiene peligro de fuga. Entonces que no se presente ante las autoridades podría perjudicar esa situación de cara al habeas corpus", refirió.

Según con las aproximaciones del abogado, "tomará aproximadamente seis meses en llegar al Tribunal Constitucional, si es que llega".

Por otro lado, respecto a los días en los que la suspendida fiscal estuvo alejada de la justicia, explicó que se debió a una decisión familiar y él no sabía la ubicación. "En un primer momento, la estrategia siempre fue su presentación, siempre se coordinó para que ella se entregue. Súbitamente, cuando ya habíamos conversado para que se entregue, vuelvo a hacer una llamada y me contesta la familia. Me pregunta si todavía queda algún recurso, le explico el habeas corpus y me dicen: mientras ese recurso no acabe, no se va a entregar. Pero la decisión no me la comunica ella, sino la familia", manifestó.