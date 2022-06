Exgobernador de Puno, Agustín Luque, seguirá recluido en penal

Javier Arpasi Pacho, juez de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Puno, declaró infundado el pedido de cesación de prisión preventiva, solicitado por el exgobernador de Puno, Agustín Luque Chayña. Se le investiga por la presunta comisión del delito de colusión agravada .

El magistrado sustentó su resolución en que la defensa de Luque no logró acreditar que existan nuevos medios de prueba que desvinculen a la autoridad de haber cometido el ilícito.

En audiencia, Erick Romaní Portugal, abogado del suspendido gobernador, señaló que su patrocinado no podía seguir recluido, ello porque no existía la comisión del delito de colusión agravada, dado que no existe perjuicio al gobierno regional. Explicó que todas las cartas fianza y penalidades que debía abonar el consorcio chino a cargo de la obra del Hospital Manuel Nuñez Butrón, estaban depositados en las cuentas del Gobierno Regional de Puno y ello se pudo verificar en constatación que hizo la propia fiscalía.

Sobre el tema, la fiscal Elda Loza Guerra, sostuvo que los reportes de estados bancarios que presentó la defensa, no pueden ser tomados como nuevos elementos de prueba, dado que ya estaban desde antes de la audiencia. Aclaró que la constatación se hizo a pedido de la defensa, y la fiscalía aceptó.

La magistrada también se pronunció sobre lo dicho por el abogado de Luque, respecto a que no existiría perjuicio patrimonial. Indicó que sí hay afectación, ello se refleja en el acta de conciliación entre la región y el consorcio chino. Ahí se le reducen las penalidades a 500 mil soles, cuando estas eran de más de 3 millones por los incumplimientos que hizo el consorcio en la obra.

Agregó que el delito de colusión es de carácter clandestino, no se plasma en un documento donde se evidencia que todas las partes se ponen de acuerdo para firmar.

Los argumentos de la fiscalía fueron tomados en cuenta por el juez Allasi, quien resolvió denegar la liberación de Luque.

La decisión del magistrado puede ser apelada.

Los gastos que se generan

La procuradora anticorrupción Emma Cazorla Valdez, señaló que sí hay perjuico en la obra del hospital Manuel Nuñez Butrón. Señaló que por ejemplo, ahora el gobierno regional no puede disponer de ese dinero de las penalidades. Asimismo, indicó que ahora que se está en proceso de anular el contrato, se requiere de dinero para liquidar la obra y otra cantidad para actualizar el nuevo expediente que se licitará.