Comunidades de San Pedro de Coris se movilizan por venta de mina Cobriza

Las comunidades de San Pedro de Coris en Huancavelica tomarían la mina Cobriza ubicada en Huancavelica y se daria inició a un nuevo conflicto en el sector minero si este miércoles, 25 de mayo, no se concreta la venta de la unidad minera a la empresa Cobre de los Andes, del fondo canadiense Sprott Resource Holding, advirtió la alcaldesa de dicha localidad, Yanet Meza Aguirre.

Esta venta había generado grandes expectativas entre las comunidades campesinas y la población en general, pues tenían la esperanza de que generaría puestos de trabajo e ingresos por Canon, Regalías e impuestos municipales a sus comunidad.

Sin embargo, The Renco Group Inc. (Renco), propiedad del millonario estadounidense Ira Rennert, principal accionista de Doe Run Perú, a través de sus asesores Guido Muñiz y Guido Lucioni, se oponen en la venta, que debió concretarse en la reunión de la Junta de Acreedores realizada el 20 de mayo último.

La Junta de Acreedores volverá a reunirse este miércoles para aprobar el preacuerdo de venta por 22 millones de dólares que firmaron la liquidadora Consultores A1 y Cobre de los Andes-Sprott. Los demás acreedores, entre los que se encuentra el Ministerio de Energía y Minas, están de acuerdo con la transacción.

Según trascendió, los representantes del Grupo Renco pretenden negociar con el gobierno su respaldo y aprobación de la compra-venta a cambio de trasladar al Perú las múltiples demandas que Doe Run Cayman enfrentan en tribunales de Estados Unidos por contaminación ambiental, que generó el complejo metalúrgico de la Oroya .

La mina Cobriza en Huancavelica y el complejo Metalúrgico en la Oroya en Cerro de Pasco, son las dos unidades mineras de Doe Run Perú que se encuentran en liquidación desde hace 13 años. Esta indefinición en la venta ha generado conflictos en la zona, además de la drástica disminución de sus ingresos.

“Doe Run Cayman está actuando de la peor manera. Lo único que hace es que se pierda la esperanza en la inversión privada. Por eso, al señor Guido Lucioni le digo que no se meta con San Pedro de Coris, no se meta con el hambre de los niños, con la necesidad de trabajo de los jóvenes, que no se meta con los agricultores de mi pueblo, creo que eso es inhumano y poco solidario”, expresó Meza Aguirre.

Indicó que la población está en alerta y zozobra. Las 11 comunidades de San Pedro de Coris se están movilizando. “El 20 de mayo ya hubo un intento de tomar la mina. Ya no hay confianza. Pero, logramos que entraran en razón y están esperando lo que pueda suceder este miércoles, 25 de mayo. En caso no se ratifique la venta, las comunidades tomarán acciones y eso nos preocupa. Guido Muñiz y Guido Lucioni serán responsables de lo que suceda, por sus oscuros intereses”, subrayó.

Comuneros de San Pedro de Coris toman la unidad minera Cobriza

Las comunidades están cansadas y el 15 de mayo acordaron que si la venta no se realiza le retiraran la licencia social a la mina y reclamarán la devolución de los terrenos donde se asienta el complejo minero que en los años ‘70 del siglo XX fue expropiado a favor de Cerro de Pasco Mina Corporation.

Yanet Meza expresó que un grupo de comuneros se movilizaran este miércoles a los exteriores del Ministerio de Energía y Minas a la expectativa de que se concretice la venta del centro minero Cobriza. El preacuerdo de venta por 22 millones de dólares, incluye contratar a los extrabajadores y personal local, desarrollar inversión social y poner operativa la mina, lo que supone inversiones por otros 60 millones de dólares.