Zamir Villaverde resucita falso fraude para no responder acusaciones en su contra

En lugar de responder a la imputación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien hace menos de una semana señaló el papel clave que cumplió en la presunta adjudicación corrupta de siete contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por S/ 804,5 millones; sin presentar evidencias, Zamir Villaverde García acusó al mandatario Pedro Castillo de haber supuestamente organizado un “fraude electoral” para capturar la Presidencia de la República.

Villaverde reactualizó la versión del falso fraude electoral durante la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización de este miércoles, bajo la presidencia del congresista fujimorista Héctor Ventura. Existe otra comisión investigadora dedicada exclusivamente al falso fraude de las elecciones del 2021, pero Ventura y sus colegas decidieron trasladarse hasta el penal Ancón I, donde se encuentra Zamir Villaverde, para recoger en directo su manifestación sobre un caso investigado y archivado 21 veces por el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones. La narrativa del falso fraude electoral fue obra particularmente de los candidatos presidenciales perdedores Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Todas las acciones de Fujimori y López Aliaga fueron rechazadas por insostenibles por las autoridades electorales.

El 9 de marzo de este año, Zamir Villaverde se presentó por primera vez ante la Comisión de Fiscalización, en la que negó todos los hechos revelados por la colaboradora eficaz Karelim López sobre sus vínculos con el exministro de Transportes Juan Silva y con los sobrinos del presidente, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo. López señaló que Villaverde era el que reclutaba a los empresarios que querían obtener millonarios contratos de obras públicas del MTC por la puerta falsa pagando sobornos. Villaverde afirmó en esa ocasión que ni siquiera conocía a Silva, y este sostuvo que no sabía de Villaverde. Pero según la disposición del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, las fiscales encargadas del caso, Karla Zecenarro y Luz Taquire, recogieron testimonios de colaboradores eficaces y testigos que confirmaron lo manifestado por Karelim López: Silva y Villaverde se reunían con frecuencia, discutían sobre las licitaciones y cambiaban y asignaban funcionarios dispuestos a torcer las licitaciones en beneficio de las empresas captadas por Zamir Villaverde. Entre los testigos se encontraba el exfuncionario del MTC José Cortegana. Había mentido a la Comisión de Fiscalización y quedó en evidencia.

Directo. José Cortegana confirmó vínculo de Villaverde con exministro Juan Silva. Foto: difusión

En la nueva audiencia ante la misma comisión, Villaverde leyó un escrito, no habló de manera espontánea y no se refirió a las acusaciones en su contra, sino que resucitó el falso fraude electoral:

“Tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad ante el Ministerio Público de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel ese trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando la democracia y perjudicando a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, manipulando la voluntad popular”, leyó Villaverde.

También denunció supuestas amenazas: “Durante mucho tiempo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del Gobierno y por personas allegadas al presidente de la República con la finalidad de silenciarme, por ende, estoy muy preocupado por mi vida”, volvió a leer Villaverde.

Sin embargo, cuando el 3 de julio del 2021, se presentó en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Zamir Villaverde contó otra historia: “He tenido la suerte y oportunidad de conocer al profesor Pedro Castillo, quien en una conversación me estrechó la mano y me dijo: ‘Zamir, no hay que tener miedo. Los empresarios van a seguir siendo empresarios’. Nosotros los empresarios vamos a jugar un papel muy importante en la gobernabilidad que haga Pedro Castillo una vez que el JNE lo proclame”.

Pero ayer denunció que Pedro Castillo, en complicidad con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cometió fraude electoral.

El JNE no tardó en desmentir a Villaverde: “El Pleno del JNE rechaza rotundamente las declaraciones del imputado Zamir Villaverde, quien falsamente acusa sin pruebas sobre la existencia de un fraude electoral en la primera vuelta. Exigimos que se muestren las presuntas pruebas de tal falso fraude”.

Coincidentemente, Villaverde cambió de discurso después que contratara como nuevo abogado a Julio Rodríguez, el mismo que defendió al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, blindado por el fujimorismo pero destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por sus vinculaciones con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, el primero de febrero del 2021.

Defensor. Julio Rodríguez, quien defiende a Zamir Villaverde, también asesoró a Chávarry. Foto: archivo La República

También llamó la atención que entre los miembros de la Comisión de Fiscalización se encuentre el legislador acciopopulista Elvis Vergara Mendoza, integrante del grupo conocido como ‘Los Niños’.

En la misma disposición del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la que resuelve iniciar investigación contra el exministro Juan Silva, también aparece mencionado el congresista Elvis Vergara, por lo que Zamir Villaverde sería su coinculpado.

El congresista fujimorista César Revilla, integrante de la Comisión de Fiscalización, adelantó que su grupo de trabajo no investigará la denuncia de fraude electoral de Villaverde, y que trasladará la información a la comisión que preside el legislador Jorge Montoya, encargada específicamente del caso.

El politólogo y analista electoral Fernando Tuesta señaló que lo dicho por Villaverde carecía de sustento: “La versión de fraude de Villaverde es insostenible, porque un proceso electoral va a producir resultados en donde hay diversas etapas, instancias, instituciones y muchas personas involucradas. No es que se pongan de acuerdo cuatro autoridades electorales y pueden hacer y deshacer como quisieran”.

El especialista en temas electorales José Tello coincidió con Tuesta: “Es inviable que se haya dado un fraude porque en las elecciones pasadas ha funcionado el sistema que tradicionalmente tenemos en el país, que es salvaguardado por la personería, que es la defensa legal del voto.

La fiscal de lavado de activos Luz Taquire citó a Zamir Villaverde para el 13 de mayo en el penal de Ancón I. Sin duda, Taquire no le preguntará sobre el falso fraude electoral, sino sobre el papel clave que desempeñó como promotor de un presunto esquema de millonarias obras públicas.

Identificación. Colaboradora eficaz Karelim López reveló papel clave de Villaverde. Foto: Congreso

Acusado de ladrón

Parte policial en el que Zamir Villaverde García aparece como acusado de robo a una pizzería miraflorina en 2007.

Parte policial de Zamir Villaverde. Foto: difusión

La policía detalló la indubitable participación de Zamir Villaverde en el asalto a mano armada en el restaurante Donatello, caso por el que fue condenado a 10 años de cárcel.

Parte policial de Zamir Villaverde. Foto: difusión

El dato

Antecedente 1. Cuando era cadete de la Fuerza Aérea, Zamir Villaverde fue expectorado de la institución por haber participado en actos delictivos.

Antecedente 2. En 2007, Villaverde fue detenido junto con otros delincuentes luego del asalto a la pizzería Donatello, en Miraflores. Por este hecho, fue condenado a 10 años de cárcel.