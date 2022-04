Las Bambas sigue suspendida y el diálogo anunciado no avanza

Mientras en las comunidades de Chila y Choaquere, en Challhuahuacho, Apurímac, sus ciudadanos esperaban saber a qué hora iba a iniciar la ronda de diálogos con los representantes del Ejecutivo, para encontrar una solución a sus demandas contra la minera MMG Las Bambas, en Lima se realizaba un Consejo de Ministros donde la prioridad fue dar luz verde al texto del proyecto de ley sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En el consejo estaba presente el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, quien el sábado 23 había prometido que las conversaciones con las comunidades comenzaban esta semana: el lunes 25 con Chila y el martes 26 con Choaquere.

Encargado. Carlos Palacios se reúne hoy con comunidades.”No queremos mesa de diálogo, sino mesa de soluciones”, dijo Edgar Lima, de la comunidad de Chila. Foto: MINEM

Pero no fue así. A las 2 de la tarde, el Consejo de Ministros anunciaba su propuesta de ley sobre la ANC, y el ministro aún no llegaba a Challhuahuacho. Para ese momento, era inminente que la reunión no iba a realizarse.

Desde el 20 de abril, MMG Las Bambas suspendió sus operaciones al 100%. Esto genera pérdidas diarias de más de S/ 5 millones de impuestos no recaudados, de los cuales S/ 3,2 millones van directamente a la región Apurímac.

A las 5 de la tarde, se pudo conocer que el ministro Carlos Palacios había llegado a Challhuahuacho, pero que la reunión se postergó para hoy. El Consejo de Ministros donde se abordó el proyecto de ley sobre ANC retrasó una jornada importante que iba a ser el primer paso para encontrar una salida que desbloquee el proyecto minero más importante del país de extracción de cobre.

Edgar Lima, presidente de la comunidad de Chila, sostuvo que esperan que hoy el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, y los representantes de Las Bambas propongan aspectos concretos para atender sus reclamos. “No queremos mesa de diálogo, sino mesa de soluciones. Cuando ellos quieran, vamos a dialogar, no tenemos apuro. Nosotros seguimos acá (en territorio de Nueva Fuerabamba)”, sostuvo.

El conflicto también afecta a los ciudadanos de Nueva Fuerabamba, quienes, recordemos, tienen tomado los exteriores del proyecto Las Bambas, donde acampan desde la semana pasada. “El tema está en que solucionen Chira y Choaquere”, recalca Edison Vargas, presidente de Nueva Fuerabamba. Dicha comunidad se encuentra enfrentada con Chila y Choaquere. Estas dos últimas, según denuncian los de Nueva Fuerabamba, los han desalojado de su asentamiento. A eso suma que estos condominios no cuentan con saneamiento físico legal. Asimismo, Vargas señala que Las Bambas aún no cumple 126 compromisos, de los 171 pactados.

Buscan al premier

A una semana de la nueva paralización de Las Bambas, el personal de la minera teme por su futuro laboral. Erick Ramos, del sindicato de trabajadores, indicó que alistan una marcha para este 3 y 4 de mayo en Lima.

A través de una solicitud al Consejo de Ministros (PCM), solicitaron ser parte del diálogo en este conflicto social.

Son alrededor de mil trabajadores contratados directa e indirectamente que dependen de Las Bambas.

Actualmente, les adelantaron y les otorgaron licencias por compensar, luego del cese de operaciones. “Si ocurre lo mismo que Cuajone (en Moquegua), seguramente nos pondrán a suspensión perfecta. El Gobierno no puede darse el lujo de que una minera paralice”, apuntó.

Otro sector afligido son los empresarios de Challhuahuacho, distrito en el que opera Las Bambas. A través de un pronunciamiento, indicaron que se afecta el de mano no calificado contratada en los negocios de la zona. “Se viene afectando nuestra única labor, que viene a ser el sustento de nuestra familia”, dijeron.

Cronología

Agosto del 2004

La empresa Xstrata gana la licitación para explorar en Las Bambas. En octubre de ese año, se constituye el Fideicomiso Las Bambas.

Mayo del 2013

Glencore compra Xstrata. En agosto de ese año se aprueba la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El traslado del cobre ya no sería por mineroducto, sino por camiones.

Foto: difusión

Abril del 2014

Glencore vende su participación total en el proyecto al consorcio liderado por MMG Las Bambas. Además, inicia el traslado de la comunidad de Fuerabamba a Nueva Fuerabamba.

Julio del 2015

400 comuneros detuvieron a 100 trabajadores de MMG Las Bambas. Luego de superar ese impase, hubo tres meses de diálogo con el Ejecutivo para asegurar el inicio del proyecto minero.

Diciembre del 2021

Los conflictos nunca cesaron. Para ese mes, Las Bambas fue bloqueada por los comuneros durante 29 días. MMG anunció, debido a ello, la suspensión de sus operaciones.

Foto: difusión

Abril del 2022

Las actividades extractivas de Las Bambas fueron suspendidas luego de que 130 ciudadanos de Fuerabamba invadieron los exteriores de la sede de operaciones.

26 de abril