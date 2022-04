Desde el Congreso se prepara PL para recortar mandato presidencial, señala Juárez

La congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, cuestionó el pedido de “que se vayan todos” como una solución ante la crisis política que vive el país.

Durante una entrevista en Canal N este domingo, la legisladora señaló que “tiene que haber una sucesión constitucional respecto a las instituciones”.

“Quieren que todos se vayan, pero ¿qué pasa luego? Llega un momento de zozobra, de incertidumbre en el país . Luego vienen otras autoridades, otro presidente, otros congresistas. ¿Qué pasa si todos se van porque no nos gusta, o no estamos de acuerdo? Vamos a seguir con incertidumbre”, expresó.

Seguidamente, Juárez mencionó que “debemos empezar a respetar a las instituciones del Estado, y respetar la sucesión constitucional” establecido en la carta magna.

En ese sentido, reveló que desde el Congreso ya se viene preparando una iniciativa legislativa para recortar el mandato presidencial y así sacar del cargo a Pedro Castillo, quien viene siendo cuestionado por la mayoría de legisladores.

“Eso significa que debe dar un paso al costado el señor (Pedro) Castillo o que se le vaque. En todo caso, de acuerdo a lo que he escuchado, existe por ahí un proyecto de ley que se va a presentar para el recorte del mandato del presidente de la República ”, manifestó.

Asimismo, consideró que esta sería una solución viable. “Bueno, hagámoslo, pero algo tenemos que hacer. No todos se tienen que ir (solo del presidente). No estoy de acuerdo con que se vayan todos porque yo creo que nosotros en el país tenemos que acostumbrarnos a que las instituciones funcionen”, añadió.

Por otro lado, volvió a cuestionar el anuncio hecho el último viernes por el presidente Pedro Castillo de mandar al Parlamento un proyecto de ley para que en las próximas Elecciones Regionales y Municipales se incluya una cédula para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo, o no, con una nueva constitución.