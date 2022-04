La Libertad: APP no presentó precandidatos para elecciones internas en 24 distritos

Luego que se venciera el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus precandidatos a las alcaldías y gobiernos regionales a nivel nacional en el Sistema Declara Internas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), uno de los partidos que no tendría candidatos en 24 distritos de La Libertad es Alianza Para El Progreso (APP).

Las organizaciones políticas tuvieron hasta el 11 de abril para registrar a sus representantes que irían a elecciones internas en las modalidades directa, o la indirecta, que es la de elegir primero delegados, quienes al final elegirían a los candidatos a las elecciones municipales y regionales de sus partidos o movimientos regionales.

Según el portal del JNE, el partido de César Acuña Peralta no tendrá representantes en algunos distritos como Florencia de Mora (provincia de Trujillo); en la provincia de Chepén, no aparecen en las localidades de Pueblo Nuevo y Pacanga; mientras que, en la provincia de Pacasmayo, no hay lista inscrita en Pacasmayo distrito.

Por la provincia de Ascope, las listas que no figuran en el portal electoral corresponden a Chicama y Magdalena de Cao; asimismo, en la provincia de Virú, exactamente en el distrito de Chao y Guadalupito. Este panorama se repite en la sierra liberteña; por la provincia de Otuzco, no hay listas en las localidades de Mache, Usquil y La Cuesta; en Santiago de Chuco, no figuran en Cachicadán, Mollepata ni Angasmarca.

Mientras que en la provincia de Bolívar, no hay listas en Ucuncha, Condormarca. En Sánchez Carrión, no inscribió lista en el distrito de Cochorco. Tampoco registra candidatos en las localidades de Chillia, Urpay, Pataz distrito, Santiago de Challas, Huayo, Taurija y Huancaspata, que corresponden a la provincia de Pataz.

Precandidatos

En tanto, en APP quedó confirmada la postulación de César Acuña Peralta, quien buscará volver a salir elegido en el Gobierno Regional de La Libertad, como ocurrió en el 2015. Mientras que para la Municipalidad Provincial de Trujillo las bases de APP deberán definir entre Martín Namay Valderrama, actual alcalde de La Esperanza, y José Ruiz Vega, quien es el burgomaestre de esta provincia.