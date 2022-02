Familia de Raida Cóndor tomará acciones legales contra Willax en caso de no rectificarse

El pasado miércoles 9 de febrero el programa de Beto Ortiz emitió un reportaje dónde hicieron pasar a Raida Cóndor, activista de derechos humanos y madre de una de las víctimas de la masacre en La Cantuta llevada a cabo por el Grupo Colina, como la terrorista Iris Yolanda Quiñonez Colchado, alias camarada ‘Bertha’. Esto ha dejado a la familia de ella muy afectada, por lo que tomarán acciones legales.

“Nadie tiene derecho a mancillar y enlodar el nombre de mi madre, el de mi hermano que continúa desaparecido y mi familia. Por eso vamos a interponer un recurso legal y esperamos que estas malas prácticas de los medios de comunicación y periodistas sean sancionados por ser de justicia ”, indicó para La República Carmen Amaro, hija de Raida.

Gloria Cano, abogada de la familia y del caso La Cantuta, señaló que primero se enviará una carta notarial a la autora del reportaje (Claudia Toro), al productor del programa Beto a Saber, ya que Beto Ortiz no esta en el país. “Primero vamos a exigirles una rectificación y disculpas públicas de este medio, por la infamia que se ha cometido con la señora Raida”, señaló Cano.

Asimismo, mencionó que esta denuncia se agrava más porque tanto Beto Ortiz como Claudia Toro conocen a la activista, luego de que se publicará un tweet donde el conductor indicaba que la información de la reportera de Willax la obtuvo por fuentes policiales.

“Él no puede decir que no conoce a Raida Cóndor. Él es un periodista de investigación y ha entrevistado muchas veces a la señora. No puede decir simplemente que la fotografía se la enviaron de la Dircote”, recalco la abogada.

En la misma línea, l a defensa legal mencionó que enviará una carta al director de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) para que informe si esas fotografías y datos publicados por Willax fueron proporcionados por esa oficina o si poseen alguna información que haya podido ser mal interpretada o distorsionada. De esa forma, se conocerá si es una excusa del medio para avalar lo que se publicó en redes y se transmitió en televisión nacional.

“Esto se ha hecho con la peor intención de dañar a las víctimas (del Grupo Colina), de dañar a la Ministra de la Mujer sobre su conducta y han publicado cualquier cosa y no les ha importado dañar la reputación de una persona”, sentenció abogada de la familia.