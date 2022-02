Problemas de violencia persiguen al primer ministro Héctor Valer

Por: César Romero y Mary Luz Aranda Valenzuela

El congresista y actual presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, acumula diversas denuncias por violencia familiar, de vecinos, agentes de seguridad, serenazgo y de una empleada de Agrobanco. Además, una investigación por colusión en Ucayali, que también tiene un trasfondo de violencia.

Una historia terrible. De acuerdo con documentos y relatos recogidos por La República, entre los denunciantes se encuentra su hija Catherine Valer Montoya y su esposa, ahora fallecida, Ana Montoya León.

La madrugada del 22 de octubre del 2016, pocos minutos después de las dos de la madrugada, madre e hija llegaron a la comisaría de San Borja para denunciar que habían sido agredidas físicamente.

Catherine Valer señaló que el 21 de octubre, a las 23.30 horas, cuando se encontraba en su casa, en la calle Heinrich Hertz, fue agredida por su padre “quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones en el cabello”.

Por su parte, Ana Montoya señaló que su esposo “le propinó un puñete en el rostro y un empujón contra el suelo”. El 8 de febrero del 2017, el 9º Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección a favor de Ana Montoya y prohibió a Valer realizar cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso en agravio de su esposa.

Ana Montoya falleció en octubre del año pasado. El juez no concedió medidas de protección a favor de la hija, pues esta aparentemente no acudió al Instituto de Medicina Legal para la evaluación respectiva.

Valer fue presentado como nuevo jefe del Consejo de Ministros este martes 1 de febrero. Foto: Carlos Félix/La República

Con los vecinos

Los vecinos de la calle Heinrich Hertz aún recuerdan el incidente. “Hubo un pleito grande, se tiraron cosas, rompieron todo y yo dije que están destrozando mi departamento. Lo que había pasado, según contó la señora Ana, es que la hija faltó el respeto al papá, él se fue contra ella y la mamá salió afectada al defenderla. La hija salió cargando su maleta”, contó la dueña del departamento donde vivía la familia Valer Montoya.

Ese no fue el único incidente. “El era muy agresivo, decía mentadas de madre y un rosario de lisuras. Hacían mucha bulla, parecía que se tiraban cosas. No sabía qué pasaba arriba. Llamé muchas veces a serenazgo y no abrían la puerta”, recordó la arrendadora.

En una de esas ocasiones, Valer habría agredido al personal de seguridad de la municipalidad alegando que invadían su domicilio. La dueña del departamento de San Borja dice que al final tuvo que hacerles un juicio de desalojo y se fueron sin pagarle 40 mil soles.

La Asociación de Propietarios y Residentes también registra una denuncia por violencia física que presentó el vigilante de la cochera, Augusto Francesqui, el 7 de diciembre del 2009, por demorarse en atenderlo y permitirle retirar su vehículo.

Agrobanco

Otro escrito de los vecinos acusa a Héctor Valer y esposa de haber “roto la tranquilidad y la armonía en el vecindario”.

El caso de violencia familiar no fue el único que llegó a los tribunales. El 2007 se produjo un incidente que Agrobanco denunció ante la Fiscalía. Ese año, el entonces presidente Alan García habría recomendado a Valer para que ocupe la gerencia de desarrollo de dicha entidad, para lo que debía pasar una evaluación psicotécnica.

Valer fue a dar la prueba, pero no la pudo concluir al entrar en crisis, por lo que la evaluadora le recomendó regresar al día siguiente para continuar. El hoy premier regresó al día siguiente, pero a los pocos minutos ingreso su chofer diciendo que tenía un mensaje urgente del presidente.

Entonces, Valer y su chofer se retiraron llevándose la prueba, a lo que la evaluadora Cecilia Villanueva se opuso. Entonces, Valer la empujó y ella cayó al piso. Agrobanco lo denunció ante la Fiscalía por robo y agresión física.

El camal

Héctor Valer afrontó dos investigaciones de la Fiscalía de Ucayali. Hasta el departamento que ocupó en San Borja llegó la notificación del juez Dilmer Meza Conislla sobre un juicio por contaminación ambiental contra Héctor Valer y el alcalde de Coronel Portillo, Antonio Marino Panduro.

En tanto, de acuerdo con información obtenida por el Centro Libre, el 16 de setiembre del 2020, el primer despacho de la fiscalía anticorrupción de Coronel Portillo formalizó investigación contra Héctor Valer como cómplice del delito de colusión que se atribuía al alcalde Antonio Marino.

La Fiscalía encontró indicios de una probable colusión entre el alcalde y Valer en el año 2016 para que el hoy presidente del Consejo de Ministros sea beneficiario de un contrato de administración temporal del camal municipal por cinco años.

De acuerdo con los documentos, el alcalde Marino Panduro supuestamente invitó a diversas empresas ganaderas a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la administración del camal, pero sin ningún marco de referencia.

Así, Héctor Valer presentó dos propuestas. Una como Coprocar, que retiró, y el 9 de diciembre del 2016 presentó otra como Coincar Ucayali, que al cabo de cuatro días fue aprobada.

Así el 20 de febrero del 2017 se firma el contrato de administración temporal del camal municipal, entre Antonio Marino y Héctor Valer, “sin que evidencie un proceso imparcial y transparente”, precisó la Fiscalía.

El contrato no se cumplió y fue dejado sin efecto, lo que originó un desabastecimiento de carne en la localidad, el reclamo de los comerciantes y empleados. En esas circunstancias, Aster Alfredo Díaz Ruiz, el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Carnes, fue corneado por un toro dejado suelto, lo que le ocasionó la muerte.

Los documentos

Reporte policial de las denuncias de agresiones presentadas por Ana Montoya y su hija Catherine Valer.

Protección. El Poder Judicial otorgó medidas de protección a favor de Ana Montoya. La esposa de Héctor Valer falleció el 2021.

Colusión. La Fiscalía considera que Héctor Valer se coludió con alcalde para obtener un contrato de administración de un camal. Luego, no cumplió con el servicio y se produjo la muerte de una persona.

El dato. El premier Héctor Valer ha guardado silencio frente a las denuncias públicas sobre los hechos de violencia que lo rodean. Foto: Congreso