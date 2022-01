Daniel Urresti: “Hasta ahora no hay respuesta sobre la renuncia irrevocable de Avelino Guillén”

El excongresista Daniel Urresti emitió su opinión respecto a la renuncia de Avelino Guillén al Ministerio del Interior y resaltó que el gobierno liderado por el presidente de la República, Pedro Castillo, aún no se ha pronunciado sobre ello. A través de sus redes sociales, señaló que mientras no hay un pronunciamiento por parte del Gobierno, la delincuencia sigue avanzando en el país.

“ Hasta ahora no hay respuesta sobre la renuncia irrevocable de Avelino Guillén al Ministerio del Interior . Mientras tanto, los delincuentes saltan en una pata de alegría porque tienen toda la libertad del mundo para aterrorizar a la población con sus robos. ¡Eso no es justo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el también ex ministro del Interior deslizó que habría un tipo de disputas en el Gobierno entre “cerronistas y no cerronistas” por la decisión de Guillén Jáuregui.

“A mí no me preocupa la bronca en el Gobierno entre cerronistas y no cerronistas por la renuncia del ministro Avelino Guillén. Lo que a mí me indigna es que, mientras ellos se sacan los ojos por tomar el control del Ministerio del Interior, los peruanos están en total desamparo y a merced de la delincuencia ”, agregó.

Tuit de Daniel Urresti. Foto: captura

Guillén señala que Castillo no lo respaldó

En una entrevista realizada por La República este domingo 30 de enero, Avelino Guillén reveló que cuando fue convocado por el presidente de la República, Pedro Castillo, para asumir el Ministerio del Interior, él le prometió respaldo a su labor. No obstante, tras el silencio del mandatario sobre los desacuerdos con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, consideró que no cumplió su palabra.