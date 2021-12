Alonso Cárdenas: “El vía crucis de Pedro Castillo comenzó después del mensaje a la nación”

El politólogo Alonso Cárdenas sostiene que las reuniones del presidente de la República, Pedro Castillo, con líderes y dirigentes de partidos políticos representados en el Congreso no alterará la votación en el pleno sobre la moción de vacancia en su contra. Esto debido a que considera que las bancadas responden más a sus intereses que a las decisiones del partido al que pertenecen.

Cárdenas también afirmó que las breves explicaciones que dio el jefe de Estado sobre las presuntas reuniones extraoficiales fuera de Palacio de Gobierno marcaron el inicio de su “vía crucis”.

Pedro Castillo inició, este viernes, una ronda de diálogos con líderes políticos, ¿cómo se podría beneficiar el presidente tras estos encuentros de cara al pleno donde se debatirá la admisión de la moción de vacancia, ya que todo apunta a que sí sería admitida?

Aquí hay que tomar en cuenta una consideración muy particular del sistema de representación política en el Perú, que es lo que se denominan los vientres de alquiler. Por ejemplo, Avanza País es un ejemplo bien claro de este concepto porque lo que dice el secretario no es concordante con lo que dice la bancada porque llegan (al Congreso) por un vientre de alquiler que no tiene ninguna conexión con la institución.

Si el presidente de la República se pone de acuerdo con el secretario de Avanza País, eso tiene un impacto bajo o nulo en cómo van a votar los congresistas de Avanza País respecto a la admisión de moción de vacancia. Ahí hay que tomar las cosas con pinzas porque la debilidad institucional de los partidos políticos es muy grande. El nivel de representatividad de los líderes que no están en el Congreso no tienen ese cambio por transmisión a la bancada.

Otro partido con esas características, en menor medida, es Alianza para el Progreso.

En Alianza para el Progreso su líder indiscutible es el señor César Acuña, pero hay congresistas que se oponen o transgreden la opinión de su líder. Somos Perú también es otro vientre de alquiler que no tiene nada que ver con lo que pregonaba su líder histórico que es Alberto Andrade. La institucionalidad de los partidos es tan débil que lo que se acuerda no se cumple en muchos casos porque no hay ese vínculo entre lo que sucede afuera del Congreso con lo que sucede dentro.

¿Habría algún beneficio concreto que haya ganado Pedro Castillo tras estos encuentros con líderes políticos?

Yo creo que no. El mejor beneficio que puede hacer Pedro Castillo para evitar la vacancia es empezar a llevar a cabo gestión pública porque los mismos errores que él ha cometido es lo que lo han llevado a esta situación. El más claro es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ha sido muy cuestionado el ministro (Juan) Silva y de esa cartera han salido todos estos problemas con Provías Nacional, las reuniones de (Bruno) Pacheco. Como que se está poniendo en bandeja el mismo presidente debido a todo este desorden que existe en cierta parte de su gabinete.

Estas reuniones de Pedro Castillo con empresarios y funcionarios en una casa de Breña cambiaron los ánimos de congresistas que en un inicio se mostraban en contra de admitir la moción de vacancia. Los breves descargos que dio en el mensaje a la nación no fueron convincentes. Incluso, representantes de Juntos por el Perú piden que se investiguen estos encuentros. ¿Está perdiendo el mandatario el respaldo de sus aliados directos e indirectos?

Digamos que el vía crucis de Pedro Castillo, en esta situación en específico, comenzó después del mensaje a la nación que dio. Ese mensaje a la nación fue tan mal organizado, breve, tan poco profundo, sin ningún tipo de mea culpa ni ninguna explicación que ocasionó que algunos de los congresistas que habían salido a apoyarlo, como (Carlos) Anderson de Podemos Perú, cambiarán de opinión.

¿Qué te dice eso (el mensaje a la nación)? El tema de fondo del mensaje es que denota que detrás del presidente de la República no hay un equipo cuajado. No hay un, como dirían los gringos, un cuarto de guerra, un “war room” que asesore al presidente. No tiene ese equipo de profesionales de expertos con trayectoria y formación política atrás. Por ejemplo, Pacheco, la (entonces) mano derecha del presidente llega a un cargo importantísimo sin ningún tipo de preparación, la improvisación personalizada. (...) ¿Ese es el cuarto de guerra del presidente? Si es así, bueno ahí están las consecuencias.

Ahora se habla de audios que involucraría negocio de votos e incluso entrega de dinero. En ese caso, ¿la vacancia sería inevitable?

Sería prácticamente inminente. No creo la vacancia como tal, pero sí la renuncia del presidente de la República. Muy parecido al caso (Pedro Pablo) Kuczynski - (Moisés) Mamani. Es decir, a Kuczynski no lo vacaron sino que su situación era insostenible y porque perdió el apoyo de sus aliados. Cuando sucede lo de Mamani, se queda solo, no tenía ningún aliado que lo respaldara.

¿Cuáles son los aliados del presidente? Juntos por el Perú son cinco votos. Perú Libre está en una guerra fratricida. Si esos audios son verídicos, más que la vacancia empujaría la renuncia del presidente. En el tema de fondo, ese sería el último clavo del sistema de representación de partidos en el Perú.

Pedro Castillo ha perdido el pleno apoyo de la bancada de Perú Libre, ¿reconciliarse con la facción cerronista sería una opción para evitar la vacancia?

Claro, pero eso tendría también sus costos porque volvería con mayor fuerza todas las críticas que se hizo a la gestión de (Guido) Bellido: ministros que no tenían la trayectoria, el copamiento del Estado, todos esos vicios de la política peruana que lo hemos visto en otros gobiernos. Pero, el Gobierno de Castillo tenía la bandera del cambio, los históricamente excluidos, y que vuelva a caer en los vicios de la clase política tradicional sería hasta una doble traición.

En números, solo bastan 45 votos para evitar una vacancia y Perú Libre tiene 37, faltarían 8 más

La pueden evitar ahora en diciembre, pero faltan más de 4 años. El presidente tiene que dar un giro de timón de 180 grados, tiene que empezar a crear gestión pública. Por ejemplo, en el Viceministerio de Gobernanza Territorial pusieron a Braulio Grajeda y esos tres meses que estuvo en el cargo pasaron sin pena ni gloria. Los conflictos sociales ahora están en ebullición. Ese viceministerio es fundamental para la viabilidad misma del Gobierno de turno. Los conflictos sociales se bajan gabinetes.

Hablando de cambios de gabinete, el secretario de Avanza País, Edwin de la Cruz, indicó que, en su reunión con Pedro Castillo, el presidente se comprometió a hacer cambios en el gabinete. Incluso, dijo que Mirtha Vásquez ya no estaría en la PCM la próxima semana. Sería una segunda crisis total de gabinete en poco más de cuatro meses de gestión.

Si Mirtha Vásquez deja el premierato, yo veo una situación prácticamente insostenible del presidente. Serían demasiados cambios, demasiada improvisación. Su ventana de oportunidad de un inicio de gestión se iría totalmente. Se reforzaría la hipótesis de la coalición vacadora de que no tiene las competencias, que no sabe dónde está parado. Sería una situación extrema.