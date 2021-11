Mirtha Vásquez: “La vacancia es un atentado contra la voluntad popular y la democracia”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, responde a La República sobre diversos temas, entre ellos la discusión generada a partir del cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho. También se refiere a la moción de vacancia presidencial que vienen impulsando ciertos sectores de la oposición.

El viernes en Ayacucho anunció el cierre voluntario de cuatro proyectos mineros. Hoy, sábado, estas empresas con la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo han señalado que esto de voluntario no tiene nada. ¿Qué responde?

Debo reafirmar el compromiso de este Gobierno de respetar la estabilidad jurídica, las normas legales. Estamos siempre reafirmando nuestro apoyo a la inversión privada, especialmente a actividades como la minería. Nosotros no hemos ido a decretar el cierre de nada. Lo que sucede es que hay cuatro unidades mineras que vienen trabajando desde hace varios años y que ya están en proceso de cierre, algunas en cierre final inclusive.

¿Cuáles en cierre final?

Apumayo es una en cierre final. Han pedido varias veces ampliaciones, modificaciones y se les ha dado. Y hasta diciembre tienen que culminar con el cierre final, y luego vendrá la etapa de poscierre. Pallancata está en cierre progresivo hasta diciembre y empieza el cierre final a partir del 2022. Inmaculada también inicia el cierre final el 2022. Y Breapampa es la única que tendría un cierre progresivo todavía hasta el 2023.

Alegan que no se les ha consultado. ¿Es verdad?

A ver, ¿por qué no tendríamos que consultar este tema? Porque estas empresas establecen su plan de cierre con fechas establecidas en resoluciones. Esto no tiene que consultarse, está establecido en resoluciones del Minem y el Minam.

Para aclarar, ¿antes del anuncio no se les consultó?

No es que no se les haya consultado. Vamos a informar lo que está establecido en las resoluciones pertinentes. Lo que quiero decir es que no se ha decretado ningún cierre de minas, lo que estamos diciendo es que vamos a garantizar la etapa de cierre conforme a ley, para que se cumpla en los términos establecidos por la norma. Y solo se va a aplicar para estas cuatro minas, no para otras unidades de Ayacucho ni otras zonas.

Las mineras también alegan que los planes de cierre son instrumentos de gestión que se actualizan en función de nuevos descubrimientos de mineral. Por tanto, se aprueban y renuevan periódicamente.

Mire, los planes de cierre tienen fechas certeras. Hoy día escuché en la conferencia que son instrumentos vivos y que podemos ir modificándolos…

Ese es el argumento.

No es verdad. Legalmente existen etapas de la minería y el plan de cierre sirve para tener certezas y planificar. No es verdad que sea una cosa flexible y que unilateralmente la empresa minera pueda decidir extenderlo hasta donde estime conveniente. Hay una diferencia de conceptos, pero más allá de eso nosotros ratificamos nuestro deseo de conversar. Vamos a dialogar, de ninguna manera queremos ahuyentar la actividad minera, no queremos asustar a los inversionistas, pero sí queremos que comprendan que este Gobierno va a cumplir su labor de fiscalización y control de manera más adecuada, como no se ha hecho antes.

¿No era mejor conversar primero y anunciar después?

Lo importante en estos procesos es cumplir con la normatividad, con lo que tenemos establecido en las resoluciones. Eso nos da también seguridad jurídica a las partes, ¿no? Entrar en procesos de negociación sobre cosas que ya estaban establecidas en las resoluciones y en las normas son cosas terceras. Es verdad que, si las empresas quieren negociar sobre eso, podemos sentarnos…

Se ha hablado de juicio.

Sí, pero mire, yo llamaría al empresariado a tener no solo responsabilidad sino tranquilidad y calma. Nosotros los vamos a convocar, vamos a hablar con ellos, vamos a explicar nuestra postura y creo que ellos, en términos de seguridad jurídica, tendrán que comprender que lo único que les está pidiendo este Gobierno es que todas las partes podamos cumplir con los planes establecidos.

Óscar Caipo, de la Confiep, dijo que usted ha pasado por encima del Estado de derecho, asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado. ¿Qué piensa?

De ninguna manera. Hemos recibido información del Minem, del Minam, entonces no hay una extralimitación de mis funciones porque yo no estoy ordenando nada ni decretando nada. Lo que hago es informar lo que existe en las resoluciones. Segundo, ¿estamos vulnerando el Estado de derecho cuando decimos que queremos acompañar el proceso de cierre de minas que tienen un cronograma establecido por las propias empresas? No, ejercemos nuestra función como Estado de decir que acá los procesos van a ser fiscalizados.

Es consciente de que, más que nunca, le van a decir antiminera, ¿correcto?

Mire, las empresas nunca dejaron de decirme a mí antiminera, nunca. Desde que yo ejercí mi labor como defensora, nunca me lo dejaron de decir, y ahora están afianzando ese discurso. Pero no hay aquí alguien antiminera, hay alguien que defiende los derechos de la población vulnerable, que necesita a su Estado.

Vamos a la propuesta de vacancia presidencial que circula. Fuerza Popular anunció que se va a adherir. ¿Cree que tendrá éxito? ¿Ve peligrar el Gobierno de Pedro Castillo?

Desde que terminaron las elecciones, fuerzas políticas se han dedicado a socavar la legitimidad de este Gobierno. Parece que no hubiera terminado la campaña. Se ha visto desde el momento en que no se quisieron aceptar los resultados. Ha habido acciones dedicadas a generar inestabilidad. Tenemos a los grupos políticos identificados, que están tras esa pretensión, que no son los mismos que ahora han presentado este documento para una vacancia. No hay nada nuevo. Sí es importante reafirmar que hay fuerzas democráticas y confío en ellas y en la voluntad de la población que quiere que se respete su voto. Es un atentado no solo contra la voluntad popular, también contra la democracia misma.

¿Patricia Chirinos qué sería en ese escenario?

Una aliada, tienen aliados.

¿La democracia está en peligro?

Creo que sí y no es nuevo. Es un proceso que viene desde hace varios años, en el que hay sectores que quieren generar un proceso de obstaculización a las fuerzas democráticas.

¿Le cree a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuando afirma que la vacancia presidencial no está en la agenda parlamentaria?

Yo esperaría que su palabra sea realmente firme y sea real. Ella representa no solo a una fuerza política, es la representante del Poder Legislativo y como tal tiene la función de generar confianza sobre el respeto a la democracia.

Me ha dicho “esperaría”.

Yo creo que las personas deben honrar su palabra.

Ha sido titular del Congreso. Desde su punto de vista, ¿es creíble que una presidenta del Legislativo no esté al tanto de que una vicepresidenta piensa promover una vacancia?

Cuando era presidenta del Congreso, normalmente teníamos una mesa en la que coordinábamos todo y, con diferencias y dificultades, siempre estábamos absolutamente enterados de lo que iba a suceder, porque la actuación de uno puede impactar sobre la posición de todos. No sé cómo es la relación entre los miembros de la mesa actual, pero creo que resulta grave que la presidencia no esté enterada de lo que un miembro pretende llevar adelante, en contra, además, de una posición que la presidencia ha marcado.

¿Ha conversado con la señora Alva? Le envió una carta.

No he tenido la oportunidad. Sí quería extenderle mi preocupación mediante ese documento. Es importante que sepa que hay preocupación de los poderes del Estado y que confiamos en que su liderazgo lleve a calmar la situación.

Una curiosidad histórica: ¿estuvo de acuerdo con la vacancia de Kuczynski?

Tenía una posición como ciudadana, que era algo maximalista y que ponía en serio peligro la estabilidad del país. Me parecía un tema muy peligroso.

El Gobierno –con decisiones discutidas– ¿no le ha dado a la oposición material para promover la vacancia?

Comparto plenamente. Cuando se es Gobierno –lo estoy viendo– se tiene que ser absolutamente escrupuloso en la manera en que este se desempeña, los actos que realiza, las posiciones que emite. Es muy delicado. Muchas veces, sin que haya mala intención, hay ocasiones en que este Gobierno se equivoca. Y en ocasiones también ha habido falta de reacción inmediata. Y eso le da elementos, por supuesto que no justificables, (a la oposición) para levantar hechos como la vacancia. Tenemos que ser mucho más cuidadosos, tomar decisiones mucho más oportunas.

¿Tiene el Gobierno que pedir disculpas a los ciudadanos por estas decisiones?

Mi posición personal es ser lo más transparente y honesta posible. Yo cuando he tenido que pedir disculpas lo he hecho, y debería ser la práctica de cualquier funcionario.

¿Habrá más ajustes en el gabinete?

No descarto que haya ajustes al interior, en la manera en que nos organizamos…

¿De nombres?

Creo que ya tenemos un gabinete mucho más consolidado. Recuerde que cada cambio genera más inestabilidad, retrasos. Cada cambio siempre representa una dificultad.

¿Es verdad que debió imponerse para que el presidente Castillo acepte la renuncia de Barranzuela a Interior y que, incluso, sugirió que dejaría el premierato si él no se alejaba?

Yo tengo mis posiciones muy claras, soy transparente en decirlas, también al presidente. Lo importante es que él las escucha. A veces entramos en momentos de diferencias…

¿Tensos?

No necesariamente, tengo que decir que el presidente es un hombre de buen carácter, así que hasta a veces nos reímos de nuestras diferencias.

¿Es verdad que dijo que se iría?

No sé si se tiene que entender así, pero el presidente sabía de mi posición firme. En torno a eso, él evaluó.

¿Las cartas que usted publica son una manera elegante de deslindar posiciones con sus propios ministros?

Cada vez que he ejercido posiciones de responsabilidad me gusta que las cosas se dejen por escrito. Constantemente estoy mandando, a todos los ministerios, pedidos de información, en algunos casos explicaciones sobre situaciones críticas porque yo tengo que dar la cara. Yo lamento más bien que se hayan filtrado muchas veces y luego salgan…

La propia PCM las publica.

Algunas son sobre cosas que tiene que enterarse la ciudadanía, otras lamentablemente se han filtrado y a mí, de cierta manera, me preocupa porque se puede malinterpretar como que estoy, por un lado…

¿Metiendo presión?

Metiendo presión a un solo ministro, a un solo sector. Y no es así. ❖

“El tema del indulto a Fujimori no está en agenda”

Afirman que este es un Gobierno de cambio. ¿Pero qué quieren cambiar, hacia dónde nos quieren llevar?

Cuando hablamos de cambio nos referimos a un Gobierno que escuche más a la población. Nosotros como Estado hemos estado muy dedicados a mirar cómo crecen nuestros índices, pero sobre cómo la gente se siente no hemos tenido mucha atención. Queremos ser el cambio en el sentido de que la gente sienta que tiene un Gobierno que también la protege. Por eso cuando suceden estas cosas, como lo de Ayacucho, a todo el mundo le escandaliza.

Y este escuchar más a la población ¿no es contradictorio con la evaluación que esa población hace sobre el desempeño del Gobierno?

Al contrario…

En las encuestas, la caída es fuerte.

Hay que tenerlas en cuenta, son referenciales; sin embargo, también nos deben llevar a mejorar este relacionamiento. Si la gente está perdiendo confianza, justamente, esto nos da motivo para acercarnos más.

¿La gente está perdiendo confianza en el Gobierno?

No sé si está perdiendo confianza o es que hay también una campaña muy dura de la derecha que hace que la gente vea menos lo que avanzamos.

Insisto: ustedes también hacen su parte.

No tengo problemas en admitir que se han cometido errores.

¿Se ve mucho tiempo más en el cargo? Con honestidad.

Le voy a dar una respuesta honesta: creo que estaré en el cargo hasta que este país tenga un poco de estabilidad. Permaneceré hasta que sea necesaria mi presencia para la estabilidad del país. Ojalá que un día ya no sea útil, que no haya ningún tipo de amenaza. Yo creo, más que nadie, que hay que promover siempre diversos liderazgos. Represento un tipo de liderazgo, pero si hay otro que puede ser mejor que el mío, adelante.

¿Hay una posición sobre un indulto a Alberto Fujimori?

En este Gobierno no nos guiamos por ningún tipo de venganza. El tema del indulto a Fujimori no está en agenda. Si en algún momento se solicita y se acredita fehacientemente que hay una persona cuya vida peligra, seguro se evaluará. Para eso existe una ley.

Congreso. Mirtha Vásquez dice esperar que la palabra de María del Carmen Alva sobre la vacancia sea “firme” y “real”. Foto: difusión