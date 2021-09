Vizcarra a Castillo: “Queremos un Gobierno donde haya una cabeza que tome las decisiones”

Martín Vizcarra, expresidente de la República, afirmó este miércoles que la gestión del mandatario Pedro Castillo al frente del Poder Ejecutivo carece de liderazgo y coordinación entre los miembros del Consejo de Ministros. El exjefe de Estado, quien fue vacado en noviembre del 2020 por incapacidad moral, reiteró que “este es un Gobierno bicéfalo”, debido a la marcada presencia del secretario general de Perú Libre y sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, en la toma de decisiones.

En declaraciones para Exitosa, Vizcarra Cornejo instó a Castillo Terrones a que “tome las riendas del Gobierno” y a que “no permita que todo el mundo tome decisiones de Gobierno , que eso es lo que está ocurriendo”. “Y si hay alguien que se quiere oponer, sáquelo de lado”, agregó.

“¿Qué le pedimos al presidente Castillo? Liderazgo, queremos un Gobierno donde haya una cabeza que tome las decisiones. ¿Eso está ocurriendo? Este es un Gobierno bicéfalo, hay dos cabezas. Por un lado tenemos al presidente Castillo y por otro lado al secretario general del partido de Gobierno, que a cada rato le enmienda la plana ”, manifestó Vizcarra.

Asimismo, el exjefe de Estado negó haber tenido algún acercamiento con el actual gobernante antes o después de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“ Yo he tenido una posición clara en la segunda vuelta poniendo mis observaciones sobre la candidatura de Keiko Fujimori, porque conozco las acciones que ha tenido durante mi Gobierno de obstruir la gestión del Ejecutivo y no pensar en el país. Nunca he pedido que voten por Pedro Castillo”, agregó.

Mensaje en la ONU

En otro parte de la entrevista, Martín Vizcarra aseguró que “quedó satisfecho” con los anuncios que dio el presidente Pedro Castillo en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas; sin embargo, instó al mandatario a “que ponga en práctica ese mensaje”.

“Por ejemplo (dijo que) ‘vamos a mejorar la educación’. (...) Para eso se requiere un sindicato fuerte y lo tiene el SUTEP. ¿Cuál es la primera medida que ha tomado en el sector educación? Formalizar otro sindicato de profesores. En la práctica está dividiendo al magisterio del Perú ”, expresó.

De igual manera, señaló que invitar a los empresarios extranjeros a invertir en Perú “sin miedo” es algo incoherente, debido a que “ aquí su principal esfuerzo como partido de Gobierno es una nueva Constitución que cambie el régimen económico ”.

