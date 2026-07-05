Plantean más competencias para el serenazgo en Lima y crear policía municipal

Plantean más competencias para el serenazgo en Lima y crear policía municipal

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La inseguridad ciudadana continúa siendo un tema pendiente en Lima. A fin de combatirla, Somos Perú propone la creación de la policía municipal en su plan para la alcaldía, mientras que Fuerza Popular, Renovación Popular y Tierra Verde buscan reforzar las competencias del serenazgo.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó la propuesta de crear la policía municipal a Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia el 28 de julio.

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Tras una reunión entre ambos, Reggiardo comunicó que Fujimori tiene "la mejor predisposición" sobre este tema y van a trabajar en ello. "Ha visto con muy buenos ojos la propuesta de la creación de una guardia municipal, de una guardia metropolitana, una policía municipal", dijo a la prensa.

En tanto, el plan de gobierno municipal de Renovación Popular 2027-2030 menciona la creación de una "Unidad de Élite contra la Extorsión y el Sicariato".

Tal grupo de trabajo se implementará de forma coordinada con la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo Municipal. "Esta unidad será reforzada con agentes de seguridad privada contratados por la Municipalidad de Lima y por empresas privadas (que cuentan con 90.000 agentes de seguridad en Lima) para unificar acciones", precisan.

A su vez, señalan que se incrementará el patrullaje integrado con la PNP.

Somos Perú plantea explícitamente la creación de la Policía Municipal

Quien sí menciona directamente el término "policía municipal" y profundiza en ello es el partido Somos Perú. Se trata, indican, de "una institución especializada en prevención, vigilancia, control del espacio público y atención de la criminalidad urbana de menor complejidad".

Su lista de funciones es larga: "patrullaje preventivo, la protección de parques, plazas y equipamientos públicos, el control del tránsito, la atención de emergencias urbanas, la fiscalización de normas de convivencia, la prevención de la violencia callejera y el vandalismo, la protección del comercio formal, la prevención de usurpaciones conflictivas y la intervención inmediata ante delitos flagrantes contra la propiedad, alteraciones del orden público, la violencia familiar y de género, infracciones de tránsito y otras conductas que afectan cotidianamente la seguridad de los vecinos".

La Policía Municipal Metropolitana "tendrá jurisdicción en toda la provincia de Lima, contará con un comando central metropolitano y jefaturas descentralizadas en cada distrito, operará bajo estándares profesionales de formación y equipamiento, y actuará de manera coordinada con la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos distritales".

El objetivo es concentrar los esfuerzos de la PNP en la cobertura de delitos de alta complejidad, como el crimen organizado, la extorsión, el sicariato y otros.

Fuerza Popular busca reforzar el serenazgo

A diferencia de las otras agrupaciones, Fuerza Popular se centra en reforzar las competencias del serenazgo y no en crear un nuevo grupo de trabajo.

En su plan de gobierno municipal proponen fortalecer el equipamiento de la Escuela Municipal Metropolitana del Serenazgo a fin de lograr estándares homogéneos de actuación en materia de atención al ciudadano, derechos humanos y gestión de emergencias.

Además, buscan facilitar la atención a la ciudadanía por medio del programa "Justicia Vecinal Express", con el que se implementarán módulos metropolitanos de atención inmediata para la recepción y el seguimiento de denuncias. Se tratará de un trabajo articulado digitalmente con la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Tierra Verde propone el serenazgo homologado

Finalmente, la Coalición Transformadora Tierra Verde dirige su propuesta al serenazgo y a las rondas campesinas.

Propone la estandarización y homologación de la Escuela de Serenazgo Metropolitano para la capacitación en DD. HH., primeros auxilios y técnicas de intervención no letales.

A su vez, en las zonas periurbanas y de laderas (comunidades de Lima Este y Norte), plantea articular comités de vigilancia vecinal bajo supervisión e interconexión radial directa con la PNP.

También plantea la creación de un Puesto de Comando Unificado Metropolitano y la unificación tecnológica total de los sistemas de videovigilancia. "La pacificación de la ciudad requiere articular la fuerza policial, el serenazgo homologado y la vigilancia comunitaria vecinal", se lee en su plan de gobierno municipal.