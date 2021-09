Vladimir Cerrón ataca al ministro de Justicia, Aníbal Torres, y surgen fisuras en Perú Libre

La división de posturas en el oficialismo ha quedado en evidencia con el enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

El último domingo por la noche, en una entrevista con Canal N, Torres criticó al exgobernador regional de Junín, sentenciado por negociación incompatible, y le exigió que no se meta en los asuntos del Gobierno.

“Para mí, Vladimir Cerrón sí es una influencia dañina para el Gobierno, porque nadie puede tomar decisiones ahí, si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quiénes gobiernan. No pueden estar ahí personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo.

Estas afirmaciones generaron un remezón en la cúpula cerronista que, inmediatamente, según fuentes de la organización oficialista, elaboraron un pronunciamiento a nombre de la bancada —es decir, de todos los congresistas de Perú Libre— criticando las expresiones del titular del Minjus. Con ello, buscaban aparentar que todo el partido tenía esa postura, pero no era así literalmente.

A la 1:09 de la mañana del lunes 13, la bancada publicó el comunicado en su cuenta de Twitter. “El ministro invitado Aníbal Torres ha emitido opiniones contrarias al partido, sus dirigentes y militantes, lo que consideramos inaceptable de alguien que se ha sumado para aportar y no dividir”, decía el oficio con tono de protesta.

“El partido no ha cuestionado su labor como ministro, se le ha brindado la oportunidad para que desempeñe sus buenos oficios en la cartera, por lo que exigimos respeto a todo nivel”, agregó el documento.

Ayer temprano, el secretario general de Perú Libre compartió el pronunciamiento. “Ministro de Justicia, Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre. El partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al presidente al Gobierno. Exigimos resultados de su gestión”, protestó Cerrón.

Trato crispado

La relación entre el ministro de Justicia y Cerrón no es buena. El sábado 21 de agosto, recordemos, se dio un impase entre ambos en la vivienda de Torres, en presencia del presidente Pedro Castillo, el premier Guido Bellido y el abogado Francisco Eguiguren. Castillo había adelantado que prescindiría de Bellido. La propuesta fue apoyada por Torres y Eguiguren. Esto generó una discusión con Cerrón, quien defendió a su alfil Bellido.

La historia, como sabemos, terminó con la marcha atrás del presidente y la permanencia de Bellido en el gabinete, pese a sus investigaciones y denuncias en contra. Y también marcó la diferencia de posiciones entre Torres y Cerrón. Esto explica, en cierta forma, el tuit de Cerrón, quien además, al inicio de este Gobierno, cuando se formó el gabinete ministerial, fue un factor para que, en principio, Torres no acepte ser ministro de Justicia. Tuvo que ser convencido luego por el propio Castillo.

Temprano, luego de provocar malestar al cerronismo, Torres conversó con Exitosa y mantuvo su discurso. “Yo lo digo de buena fe a los de Perú Libre y a los del Ejecutivo, que las competencias tienen que ser muy claras y no tiene que haber interferencias (...) No te metas, Vladimir, en los asuntos del Gobierno, métete en los asuntos de tu partido”, enfatizó.

La protesta cerronista

En ese momento, a través de redes sociales, los congresistas de Perú Libre, más afines a Cerrón, comenzaron a respaldar el comunicado, que supuestamente era a nombre de toda la bancada, contra Aníbal Torres. Entre ellos figuraban los parlamentarios Jaime Quito, Margot Palacios, María Agüero Gutiérrez y Alex Flores.

“Rechazamos las constantes y desafortunadas expresiones del invitado ministro de Justicia”, expresó Palacios.

“Estamos en contra de las expresiones del ministro”, también se sumó Agüero.

“Es inaudito e inaceptable lo manifestado por Aníbal Torres. Decir que Vladimir Cerrón, líder de PL, es dañino, es la máxima expresión de deslealtad de un invitado al partido que hizo ganar al Gobierno y gracias al cual detenta su posición. Más dañina es la falta de coherencia”, respondió Flores.

El abogado de Cerrón, Raúl Noblecilla, también se sumó. “Reconocer los errores y corregirlos es la responsabilidad del partido, del presidente y de la bancada. No se puede tolerar a quienes pretenden dividir al Gobierno y se prestan de cómplices para silenciar y liquidar a los líderes del partido y propiciar el golpe de Estado”, sentenció Noblecilla.

El magisterio no apoyó

Para entonces, una fuente del oficialismo reconfirmó a La República que el comunicado contra Torres fue exclusivamente promovido por el grupo de Cerrón. “Ellos no coordinan los pronunciamientos, solo este grupo se manda”, dijo.

Fernando Herrera, congresista de Perú Libre, mientras los cerronistas protestaban contra el ministro de Justicia, se encontraba junto con sus colegas Francis Paredes y Edgar Tello, ayudando a la población de San Juan de Lurigancho por la falta de agua potable. Ninguno de los tres, confirmaron Herrera y Paredes, tenía conocimiento de que la bancada había emitido un comunicado contra el ministro Torres por sus declaraciones en torno a los efectos negativos de la intervención de Cerrón.

Este diario se comunicó con otro congresista oficialista y ligado al magisterio, Pasión Dávila. Le preguntamos si sus voceros le habían informado al respecto. “No tengo conocimiento de eso”, respondió.

De similar manera contestó la legisladora y docente Lucinda Vásquez. Dijo que respeta las expresiones del ministro de Justicia. “Depende de cómo se le interpreta”, alegó. Rechazó que el titular del Minjus busque dividir al oficialismo. “Es un abogado muy sensato en sus expresiones”, comentó.

Su colega de bancada, Flavio Cruz Mamani, contó que tampoco suscribió el oficio difundido por Perú Libre. “Yo tenía reunión con alcaldes y no pude ser partícipe del proceso de evaluación de eso”, dijo. Cruz Mamani no cuestionó las afirmaciones de Aníbal Torres. No se refirió a él de la forma en que lo hicieron los congresistas de la cúpula de Vladimir Cerrón. “Personalmente lo admiro”, manifestó.

La congresista Betssy Chávez no respondió nuestras llamadas. No obstante, luego de que el vocero alterno de Perú Libre, Elías Varas, suscribiera el oficio del Congreso a favor de incinerar el cuerpo de Abimael Guzmán, Chávez, por su cuenta, saludó el acuerdo de los demás portavoces y respaldó a Torres.

“Confío en las acciones del titular del Minjus para realizar los cambios necesarios y urgentes”, señaló. La congresista no es del magisterio, pero tampoco se suma al coro cerronista, al igual que varios en la bancada oficialista.

Con ello, se destapó que el otro bloque del partido, el conformado por los congresistas, maestros y dirigentes de la Fenate Perú, que son más cercanos al presidente Castillo, no habían suscrito el pronunciamiento. El vocero y hermano del líder del partido, Waldemar Cerrón, debía aclarar este embrollo. Este diario buscó comunicarse con él. Sus asesores informaron que se encontraba en Junín.

Diferencias. La bancada de Perú Libre no tiene un discurso uniforme y el sector que representa al magisterio va teniendo voz propia. Foto: Marco Cotrina/ La República

Diferencias

Un recuerdo. Cuando la bancada de Perú Libre presentó dos mociones de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, solo 33 parlamentarios de esta organización votaron a favor. El oficialismo tiene 37 congresistas. Los cuatro legisladores que votaron en abstención fueron Edgar Tello, Francis Paredes, Alex Paredes y Paúl Gutiérrez. Ellos son del bloque magisterial.

Pide agilizar interpelación contra Maraví

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, también recomendó que el Congreso agilice el control político contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso. “Con relación a ese caso, se encuentra en el ámbito del Congreso, está siendo interpelado, el Congreso seguro ha hecho las preguntas apropiadas, si no contesta adecuadamente, procederán con la censura”, comentó a Exitosa.

No obstante, alegó que no hay evidencias de que Maraví esté vinculado a actos terroristas. “No tiene ninguna acusación fiscal”, argumentó.

Cuestionado. Ministro Iber Maraví será interpelado. Foto: Félix Contreras/ La República

Reacciones

Fernando Herrera, Perú Libre

“No tengo conocimiento de eso (el comunicado). He estado en San Juan de Lurigancho viendo el tema del agua potable. Estuvimos con los congresistas Francis Paredes y Edgar Tello”.

Lucinda Vásquez, Perú Libre

“A mí no me avisaron del comunicado en mención. Yo creo que las expresiones del ministro de Justicia son su opinión y la respeto. No creo que Aníbal Torres busque dividir, es un abogado sensato”.

Flavio Cruz Mamani, Perú Libre

“Considero que es el estilo del Dr. Aníbal Torres. Mis consideraciones, y creo que está haciendo su trabajo. Personalmente lo admiro. Más bien, para mí, es una oportunidad de mejorar la comunicación”.

En Twitter

Vladimir Cerrón

Ministro de Justicia, Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre. El partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al presidente al Gobierno. Exigimos resultados de su gestión.