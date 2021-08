El buró en la sombra

Desde que el presidente Pedro Castillo asumió el poder, también autoasumió extraoficialmente el exgobernador regional y condenado por corrupción Vladimir Cerrón, quien desde Twitter alardea, felicita, trolea y anuncia marchas contra el gobierno de su propio partido; dependiendo de que las cosas se hagan a su manera.

Cerrón se ha autoerigido como la otra cabeza de un gobierno bicéfalo donde, a través del buró formado por Róger Nájar Kokally, Guido Bellido, Iván Merino y Guillermo Bermejo; busca erosionar al gobierno de Castillo agudizando las contradicciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto confirma lo dicho por Cerrón en su entrevista al portal Sudaca, en la que menciona que las decisiones se toman en el buró político de Perú Libre. “Ahí están (Roger) Nájar, Guido Bellido y, como invitado, Guillermo Bermejo”, reveló entonces.

“El delito que comete Cerrón es el de usurpación de funciones; es un grupo que está en el poder, pero que no está oficialmente en el poder. Lo más parecido es el caso de Vladimiro Montesinos, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)”, dijo la abogada y periodista Rosa María Palacios. “Cerrón decide obviar a Pedro Castillo y gobernar con el partido y con los que escoge del partido: Bellido, Bermejo, Nájar e Iván Merino, son soldaditos de Cerrón que solo le responden a él”, añadió.

“Todos los esfuerzos de Cerrón –dijo también Palacios– están encaminados a la censura del gabinete de parte del Congreso y no sé cómo han convencido de eso a Castillo para detener el necesario cambio de ministros que lo iba a impedir. Lo que Castillo no sabe es que después de la censura se viene la vacancia contra él y allí no habrá Cerrón que lo salve”.

Nájar, presente en la PCM

Dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, el hombre orquesta de Perú Libre es Róger Nájar, y todos los que trabajan dentro lo saben, aunque no hay ninguna resolución suprema con su nombramiento oficial.

Según diversas fuentes, Nájar revisa los currículums y los nombramientos y mueve todos los hilos en Palacio, mientras que el operador político fuera de Palacio es Bellido. En esa división de poderes no entra el presidente Pedro Castillo, y sí el omnipresente Vladimir Cerrón.

Otro de los miembros del buró de Perú Libre es el congresista Guillermo Bermejo, quien, por ejemplo, puso fin a los rumores de la salida de Bellido y otros ministros a través de un tuit.

“Hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del gabinete. No piensa traicionar a su pueblo. Los cambios se harán cuando él los decida, sin ningún tipo de presión”, escribió.

Bermejo, además, es cercano a la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, con quien compartió varias actividades políticas y sociales en Cusco antes de que ella postule a la presidencia en el 2016.

Otro ejemplo que muestra una acción en paralelo de Mendoza y Bermejo con el fin de que se cumpla la voluntad de Cerrón es la visita de ella a Palacio para reunirse con el presidente en plena crisis cuando se debatía la salida de Guido Bellido, y el tuit calmando las aguas de Bermejo.

¿A qué obedecen las visitas de Róger Nájar a la PCM, un día sí y otro también? ¿Están registradas todas las visitas de Nájar a la PCM? ¿Por qué Nájar no acepta entrevistas con la prensa? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida a pesar de haberlo solicitado desde hace varios días.

¿Quién gobierna?

Según el abogado y periodista Juan De la Puente, la Constitución de la República señala expresamente que el presidente de la República es quien gobierna.

“No existe el partido político de gobierno. Esa es una figura inexistente en nuestras leyes. Existe la mayoría político-electoral, cuya función es respaldar la política gubernamental. No reemplazar al presidente, que simboliza y representa los intereses permanentes del país y personifica a la nación”, precisó.

Este buró político en la sombra ha logrado torcer el brazo en decisiones trascendentales que iba a emprender el presidente Castillo en relación, por ejemplo, a los cambios ministeriales empezando por el primer ministro, la presentación del gabinete en el Congreso, y otros acuerdos considerados estratégicos para la eficacia de su gestión.

Al final de su mandato, el único responsable será el presidente Pedro Castillo y no el autonombrado “primer influencer de la nación”.

Perú Libre en Palacio

Mientras que a Vladimir Cerrón le basta tuitear para intervenir en el gobierno de Castillo, Róger Nájar, su hombre de confianza, sí frecuenta la sede del Ejecutivo, y no para conversar.

