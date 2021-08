El grupo parlamentario Fuerza Popular presentó la moción de orden del día nº 082 para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, por la eventual salida de Perú del Grupo de Lima.

“Se acuerda interpelar al señor Héctor Béjar Rivera, ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que concurra al pleno del Congreso de la República para que cumpla con absolver el pliego de preguntas sobre diversos aspectos relacionados con la gestión a su cargo y el rumbo que tomará el Perú frente a la comunidad internacional”, se lee en el documento”.

Entre las motivaciones esbozadas en dicha moción, se precisa que no habría un motivo contundente para que el Perú ya no forme parte del Grupo de Lima. Incluso, se detalla que Béjar Rivera no ha desmentido este supuesto.

“No existe razón válida por la cual el Peru debiera retirarse del Grupo de Lima y, así, negar los principios y valores democráticos que todos los ministros de Estado han jurado respetar y preservar, no obstante lo cual el canciller no ha desmentido que tenga pensado que nuestro país abandone el Grupo de Lima”, se agrega en el texto.

