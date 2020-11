Vizcarra: “La inmunidad parlamentaria no puede estar en manos del propio Congreso”

Luego de que dio a conocer que será precandidato al Congreso por Somos Perú, el exmandatario Martín Vizcarra sostuvo que trabajará en modificar la inmunidad parlamentaria, ya que opinó que esta no puede ser condenada por la misma institución.

“Para empezar, que no dependa del propio Congreso. ‘Otorongo, no come otorongo’, sabemos eso perfectamente y lo hemos vivido en muchos casos. Eso vamos a evitar. La inmunidad parlamentaria no puede estar en manos del propio Congreso ”, manifestó en declaraciones a RPP.

Dijo, además, que esta se había utilizado como una herramienta de impunidad para los legisladores por mucho tiempo y que eso debía cambiar. Cuando fue consultado sobre sus propios procesos, Vizcarra afirmó que los asumiría como hasta el momento.

“No nos vamos a escudar en un cargo para atender este tipo de investigaciones”, añadió el exjefe de Estado.

Por otro lado, señaló que había considerado también trabajar en un cambio de la carta magna: “Tenemos que ir a otro tipo de cambios, cambios constitucionales. No sé por qué hay gente que tiene miedo de cambiar la Constitución ”.

En este sentido, Vizcarra resaltó que la establecida en el año 1993 “tiene algunos aspectos positivos”. Sin embargo, consideró que al entrar al Bicentenario “tiene muchos otros aspectos que han quedado desfasados”.

“La constitución necesita establecer las condiciones mínimas para que el crecimiento económico que debemos sostener y mantener genere mejores condiciones para todos los peruanos”, acotó el expresidente.

Vizcarra encabezará lista congresal de Somos Perú

El exjefe de Estado Martín Vizcarra informó que participará en las elecciones generales 2021 al encabezar la lista congresal de Somos Perú. En este sentido, precisó que recibió invitación de Patricia Li Sotelo, presidenta del partido.

Vizcarra Cornejo refirió que las mociones de vacancia en su contra y el no pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) en la definición del significado de incapacidad moral permanente, causal por la cual el Parlamento lo destituyó del cargo, fueron los motivos por los que se planteó formar parte de los próximos comicios para ingresar al Legislativo .

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.