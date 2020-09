Ernesto Flores: “No hay garantías para invertir en azucarera Tumán”

El año pasado, Ernesto Flores Vílchez y otros cuatro empresarios expresaron su interés de ayudar en el reflo­tamiento productivo y financiero de la Empresa Agroin­dustrial Tumán, golpeada por una severa crisis que inició hace más de cinco años, la misma que ha generado no solo inestabilidad en su ma­nejo, sino también millones de soles de pérdidas y, lo que es peor, deudas con los trabajadores. Trascurrido el tiem­po, el empresario azucarero afirma que no existen garan­tías para invertir en la ex­cooperativa.

La iniciativa de Flores Vílchez y los empresarios José Jiménez Hermoza, Esta­nislao Monsalve Llamo, Wilson Vega Castro y Sergio Gavi­lán Montesinos, consideraba la inyección de 15 millones de soles en el mediano plazo para cumplir con las obliga­ciones que la azucarera man­tenía pendientes: pagar planillas, agua, luz, reiniciar la siembra de caña, reparar la fábrica y retomar la molienda y producción de azúcar.

También se proyectó la siembra de mil 300 hectáreas, plan que solo pudo avan­zarse hasta 500 hectáreas.

Tumán, convulsionada tras la accidentada salida del Grupo Oviedo en el 2015, que mantenía una administración judicial a su favor y es, a la fecha, el accionista mayorita­rio de la empresa, recibió en un clima de calma a los em­presarios, al punto que no fue necesario el uso de ninguna medida forzosa para su in­greso.

Problemas internos

Empero, las proyecciones no se han concretado. Según Flores Vílchez esto se debe a la inestabilidad y las pugnas internas que existen entre los grupos de trabajadores, quie­nes han optado por destinar el 100% de los recursos que genera la empresa al pago de planillas. En resumen, no hay reinversión de los ingresos en la mejora de la fábrica ni de los campos.

“Tumán tiene un problema muy serio: los trabajadores son culpables de la crisis, no dejan trabajar a nadie. Cuan­do estuvo el Grupo Oviedo por lo menos la empresa te­nía sus remuneraciones al día, se cumplía con los com­promisos asumidos, pero lo sacaron y ahora no tiene nada. Todo el dinero que se recauda de la molienda se consume en el pago de suel­dos, sin permitir que se destinen recursos para los campos y la fábrica”, afirma Flores Vílchez.

El empresario señala que se necesita urgentemente el cambio de equipos en el ingenio, así como la compra de insumos para la fertilización de los campos. La deuda que la azucarera mantiene con la junta de Usuarios del Valle Chancay - Lambayeque por el uso de agua para riego asciende a más de seis millones de soles.

“La fábrica está muy mal y los campos están totalmente abandonados. ¿Por qué sucede esto? Cuando sacaron al Grupo Oviedo, los que asumieron la administración de la empresa cosecharon toda la caña sembrada y con esa plata pagaron sueldos y algunas deudas menores, pero no hubo reinversión. No hay una gerencia que haga las cosas bien”, explica.

Desconfianza

En ese panorama, el grupo de empresarios desistió de ayudar en el reflotamiento de la excooperativa, quedándose únicamente Flores Vílchez y Monsalve Llamo.

“Nosotros no somos accionistas, tampoco socios y no podemos seguir arriesgando nuestro dinero en una empresa donde no hay ningún tipo de garantías para invertir, porque no se sabe en qué momento uno u otro grupo pateará el tablero y desconocerá los acuerdos. Es triste admitir que la paz social está muy lejos de Tumán”, asevera Ernesto Flores.

Hasta donde ha sido posible, los empresarios han ayudado a financiar el reinicio de la molienda y la preparación de tierras. Solo en su caso, la deuda que Tumán ha acumulado con su firma empresarial asciende a cinco millones de soles, aproximadamente.

“Al señor Estanislao Monsalve la empresa le debe casi tres millones de soles, al señor Wilson Vega aproximadamente 300 mil soles y cerca de tres millones al empresario que siempre ha comprado el alcohol de la empresa, deuda que se arrastra desde la época del Grupo Oviedo. Se sabe que esos tres millones se invirtieron en la empresa y fueron pagos adelantados de la venta de alcohol”, manifiesta.

Panorama incierto

Comenta que las diversas facciones que existen en la empresa desconocen las deudas u organizan paralizaciones y tomas de la fábrica, reteniendo la caña.

“Lamentablemente la industria azucarera de Lambayeque ha perdido hace mucho tiempo credibilidad. La totalidad de los sembradores de caña prefiere vender su cosecha a los ingenios de La Libertad, Olmos o Sullana, lo que genera mayores costos, pero donde hay seguridad de respeto a los acuerdos comerciales”, refiere.

Añade que si la masa laboral tumaneña no comprende la magnitud del problema que tiene la azucarera, con el tiempo podría precipitarse la liquidación de la misma, dadas las deudas que mantiene con privados y con el Estado (tributos y seguridad social), lo que generaría una situación caótica en perjuicio de las más de 6,000 familias que dependen de la actividad productiva de la empresa.

Comportamiento acertado

Por otro lado, Ernesto Flores comenta que ha cumplido con el pago de más de dos millones de soles a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, por impuestos como persona natural.

Flores ha cancelado S/ 2º198,986 a la SUNAT, correspondientes a impuestos de los años 2017, 2018 y 2019. Por el primer año canceló 48,576 soles; por el segundo 150,432 y. por el año pasado, 144,876 . Además, ha cancelado S/ 1″855,102 por otros conceptos tributarios.

“Puedo dar testimonio de los beneficios que trae trabajar desde la formalidad, de ahí mi interés de alentar a los emprendedores y empresarios a cumplir con las reglas que establece el Estado, a través de las autoridades de control y fiscalización tributaria, para generar mayor desarrollo en el país. porque con nuestros impuestos se construyen obras y mejores condiciones de bienestar para las familias del país. Además me ha permitido no solo tener préstamos en la banca nacional, sino también internacional”, destaca.

