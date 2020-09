¿Quién es Iván Barrios Arteaga? por Pedro Salinas

Miércoles 9 de septiembre, golpe de las 9AM. Dos sospechosos ingresan a la zona en la que vivo, en Mala. Toman contacto con LDJ, una mujer que trabaja ahí, y comienzan a hacerle preguntas sobre el regadío en el área. LDJ, quien no tiene un pelo de tonta, les interroga: ¿Qué están buscando? Le dicen que están comprando un terreno que está a unos cincuenta metros de ahí, y que ya habían hablado con “el propietario”. A LDJ le parece extraña la situación y se excusa. Los sujetos se marchan de la zona.

Al rato, L, el encargado de la casa de mi vecino CA se cruza con LDJ, y le comenta que un par de tipos preguntaron dónde vivía yo. A L y LDJ le advierten sus antenitas de vinil que algo extraño está ocurriendo, e inmediatamente llaman a M, quien trabaja conmigo en Mala.

Los individuos volvieron decididamente tras sus pasos, y ahora se tropiezan con M, quien ya estaba al tanto, y les pregunta a bocajarro qué hacen ahí. Le responden que están buscando un terreno cerca a unos olivares. Es decir, el mío. M les pide que se identifiquen, retrata a uno con el celular, mientras que el otro se esconde, y les avisa que va a llamar a la policía. Los sujetos se marchan enseguida. La policía llegó, pero los misteriosos personajes se hicieron humo.

A las 12.59, minutos después de este incidente, mi vecino SB me da la voz de alarma: Carlos Zárate, quien trabaja con varios vecinos del valle, ha recibido una llamada en la que le comentan que existe una investigación en curso sobre mí a propósito de un asunto de ¡tráfico de terrenos!

Al día siguiente, hago la respectiva denuncia en la comisaría. Carlos Zárate es citado inmediatamente y revela que el autor de la llamada es el oficial Iván Antonio Barrios Arteaga, quien trabajó en la comisaría de Mala hasta hace ocho meses y hoy labora en la dependencia policial de San Vicente de Cañete.

Barrios Arteaga le solicita que levante información sobre mí. Además le manda por WhatsApp una fotografía de RENIEC de la periodista Paola Ugaz, para que la reconozca, cosa que no hace porque no la conoce. No obstante, le insinúa que si consigue información, “de manera reservada y confidencial” sobre nuestros movimientos, sería recompensado.

Foto de Paola Ugaz, solicitada en RENIEC por el oficial Iván Barrios Arteaga, de la comisaría de San Vicente de Cañete, sin que exista una investigación en curso y actuando de motu proprio.

El Mayor Neill Peláez, comisario de Mala, hace un par de llamadas para verificar si era cierto que había una “investigación en curso” de algún tipo. Y resulta que no había nada. Por mi parte, llamé al “propietario”, con quien supuestamente habían conversado para comprar el terreno cercano a mi casa, y se sorprendió, pues nadie le había contactado por el terreno en toda la semana.

Ese mismo día, el diario Expreso, en una de las tantas páginas inmundas y difamatorias sobre Paola Ugaz, hace un comentario críptico sobre Mala, sugiriendo que la periodista se estaba reuniendo con alguien. Por mi lado, después de la citación en la comisaría, llamé al celular del oficial Iván Barrios. Me identifiqué, y cortésmente le pregunté que si quería saber algo de mí, que lo hiciera directamente.

Luego de un silencio y unos balbuceos nerviosos, respondió que no me conocía. Al colgar, Carlos Zárate me recordó que Barrios me ubicaba bien, pues cuando trabajó en Mala, se cachueleaba haciendo rondas por mi vecindario, y sabía perfectamente quién era yo y dónde vivía.

Como sea. Todo muy raro y bizarro. Y demasiadas coincidencias para una sola mañana en un solo día. ¿La intervención de este policía y la visita de los merodeadores tiene que ver con la campaña nauseabunda de Expreso, La Razón, Willax y La Abeja? ¿Están conectados de cierta forma? ¿Alguien está tramando otra historia truculenta e inventada? ¿O todo esto es simplemente una mera coincidencia?

En resumen. Si me preguntan, creo que las coincidencias -como dice el mentor del detective Wallander- no existen.

Paola Ugaz, últimas noticias: