Incháustegui confirma que allegados a Acción Popular lo contactaron para integrar gabinete de Merino

El ministro de Energía y Minas (Minem), Miguel Incháustegui, confirmó que miembros de la bancada de Acción Popular (AP) le propusieron continuar siendo ministro en el gabinete de “transición” que dirigiría Manuel Merino tras vacar al presidente Martín Vizcarra.

A través de su cuenta de Twitter, asi como en declaraciones a Latina, el integrante del Poder Ejecutivo aseguró que el contacto del grupo político se dio por medio de dos mensajes el último sábado 12 de septiembre.

En uno de ellos, le pedían en nombre de su padre, que fue militante de AP, que reflexione ante la crisis política, y en el otro, le mencionaron que él seguiría en el cargo ante el intento de cambio de mando.

“El viernes en la mañana yo he recibido dos mensajes de dos personas cercanas al partido de Acción Popular que están vinculados al Congreso. En el segundo mensaje lo que me están indicando es que no me preocupe, que lo que va haber es un gabinete de transición y que algunos de los miembros del actual Gabinete se van a quedar y que en mi caso, porque en mi padre fue del partido de Acción Popular, en mi caso no habría ningún problema. Para mí eso me indigna”, declaró a Latina.

“Las cosas no suceden por casualidad en la política”

Miguel Incháustegui comenta que informó el hecho al presidente Martín Vizcarra y a los integrantes del Ejecutivo en el Consejo de Ministros que tuvieron el mismo sábado. Asimismo, señaló que este hecho se agrega a las llamas que hizo Manuel Merino a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

“El sábado, yo lo informé a todo el Consejo de Ministros y les dije que me indigna que usen la memoria de mi padre y que trate de generar esta situación de incertidumbre. Son mensajes de personas allegados al partido y al Congreso, pero las cosas no suceden por casualidad en la política, creo que hay algo”, respondió.

El último sábado 12 de setiembre informé al presidente Martín Vizcarra sobre la comunicación recibida a través de dos personas cercanas a Acción Popular. Una de ellas, en tono conminatorio, señalaba cuidar el legado de mi apellido y que recuerde lo ocurrido con PPK. (1/4) — Miguel Incháustegui (@miguelinchauste) September 15, 2020

Noticia en desarrollo...