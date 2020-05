Eduardo Hochschild: “Es un momento muy jodido, pero juntos haremos un mejor país”

Eduardo Hochschild Beeck dirige uno de los principales grupos empresariales del país, en la minería y el cemento, pero el tema que más lo motiva, y al que le dedica la mitad de su tiempo, es la educación, campo en el que lidera Tecsup y UTEC. En esta entrevista, ofrece sus puntos de vista sobre la gravedad de la crisis actual y los caminos para superarla, el papel del estado y de la inversión privada, y plantea una visión optimista del mundo post covid-19, tanto en las empresas, la educación, la tecnología y la innovación, y el arte.

¿Cuán grave es la crisis del covid-19 para el Perú?

La crisis que estamos pasando todos es muy grave, y digo todos porque este virus ha afectado todas nuestras vidas y muchas cosas más, pero siento, como tú, que este virus no nos ha robado este mes de abril, sino todo lo contrario. Esta crisis nos ha empujado a ser más solidarios, a apoyarnos mutuamente, a buscarnos más el uno al otro, saber que estamos en el mismo barco y que solo juntos saldremos adelante, a pensar en cómo crear un mejor país

¿Cómo evalúa el trabajo del gobierno para enfrentar al covid-19?

La cuarentena era necesaria para frenar el virus, sin ella la ola nos habría golpeado muy mal. Estoy convencido de que lo hecho por el presidente y el gabinete ha sido lo correcto, y ahora, con todo el conocimiento obtenido, tenemos que aprender a convivir con el virus y ver cómo empezamos a salir de esto.

Hay quejas del sector empresarial por una falta de comunicación del gobierno para identifi car caminos para una cooperación frente al covid-19 y explorar la reapertura económica.

Yo puedo hablar por mi experiencia. Nosotros hemos tenido una cooperación muy cercana con la PCM, el Minsa, el Minedu para los temas de universidades e institutos, y Produce a través de las empresas de minas y cemento. Todos queremos que nos escuchen más, pero ahora el gobierno no tiene todo el tiempo porque es un momento muy jodido, realmente no envidio a nadie que está hoy en el gobierno. Siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar, sería fantástico si hubiera mecanismos más fl uidos de interacción, pero las emergencias impiden hacer todo lo que se quisiera hacer. Ahora, lo inmediato, es ayudar mucho a que las familias no pasen hambre, esa es una responsabilidad principal, y obviamente, con todas las precauciones que se requiera, reabrir el país pues necesitamos darle trabajo a la gente para que se sienta útil. Eso ayudará a que el país comience otra vez a caminar como lo está haciendo la mayoría de países.

¿Le preocupa el riesgo del desborde social por el hambre que produce esta crisis?

Sí, a mí lo que más me preocupa es el hambre, y es por eso que estamos haciendo tantos esfuerzos como familia y como empresa para ayudar a que la gente no tenga hambre. Tenemos la gran ventaja de que somos muy buenos productores, pero el hambre es algo que debemos evitar, el hambre no nos debe ganar. Las familias se unen para comer y eso ayuda a la unión. En eso estamos gobierno y empresa privada. Tenemos que ser solidarios [ver recuadro].

Hay críticas, sin embargo, de que los empresarios no son lo suficientemente solidarios en este contexto.

El 75% de la economía está basada en la empresa privada, algunas más grandes, otras más chicas. Ante la desesperación, es humano que todos pidamos más, pero hoy todos debemos ayudar más en vez de pedir más, el sector privado y el gobierno, el cual tiene muchos recursos ahora y debe encontrar los caminos para llegar mejor a la gente, lo cual veo que está haciendo muy bien, pero hay que ayudarlo a hacerlo mejor, y la empresa privada tiene muchos canales para cooperar en ese camino. Tenemos que acercarnos. Conozco varias iniciativas de empresas privadas. Lo importante es darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco. Después de estar encerrados varias semanas, ya debemos empezar a trabajar para que el país se mueva, y eso ayudará a darnos cuenta de que debemos salir adelante todos juntos.

¿Qué opina de los proyectos sobre impuestos a la riqueza en el contexto actual?

Es un tema más político, en el que no me gusta ingresar, pero más allá de lo que pueden ser los impuestos, estamos comprometidos con el Perú y ahí vamos, viento adelante. Hemos aportado un porcentaje altísimo de nuestro patrimonio para desarrollar proyectos, como mi padre con Tecsup desde hace 38 años, o mi esposa y yo en UTEC desde hace ocho años. Nuestro compromiso con el Perú es fortísimo, viene desde hace 110 años, seguimos apoyando siempre. Para mí, las mejores obras que se han hecho en los últimos gobiernos son las obras por impuestos, aunque es complicado hacerlo en estas oportunidades. Lo que necesitamos es que todos nos pongamos a ayudar, cada uno a su manera, y creo que la empresa privada puede ayudar muchísimo. El gobierno tiene hoy mucha plata como consecuencia de los impuestos pagados por todos los peruanos. Y ahora es el momento de apoyar todos para salir adelante, de desarrollar el país lo mejor que podamos.

El PBI puede caer en el año 2020 hasta en 20%, lo que sería un golpe muy fuerte para las familias y las empresas, ¿será un año de muchas quiebras empresariales en el Perú?

No me quiero meter en terrenos que no conozco como el de los economistas, pero tener el país cerrado por 45 días, ahí nomás ya te da una caída de más de 10-15%, aquí o en Estados Unidos. Es un escenario con el que ya estamos, pero en cuanto empecemos otra vez a producir, buena parte de las empresas va a empujar para adelante y ahí nos vamos con todo, porque lo que nosotros producimos como país, el mundo lo necesita. Evidentemente, hay sectores más difíciles que habrá que ayudar, como el hotelero o de restaurantes, pero todos vamos a tener un golpecito o un golpezazo, incluidos Estados Unidos o Europa, que se está haciendo puré.

¿Qué cambios vendrán en la educación post covid-19?

Cuando este virus se vaya podremos volver a reunirnos, pues la parte social es importantísima para los alumnos, pero el mundo que se viene en lo educativo –algo que nos preocupa a todos– es extremadamente interesante, es un futuro cada vez más virtual. Estamos tratando de desarrollar cursos más cortos, pero más permanentes y muy prácticos, aplicados a lo que cada persona necesita, lo cual con internet es posible y más didáctico. Ese futuro viene fuerte.

¿Los jóvenes deben participar en ese diseño?

– ¡Por supuesto! Vamos a lanzar un concurso para nuestros alumnos y los de otras universidades que quieran participar sobre cómo vislumbran el mundo post covid-19 y qué cursos quisieran, para irlos diseñando, avanzando para prepararnos para el mundo que viene que es muy interesante. Todo lo que aparece en las películas de ciencia ficción se está cumpliendo más rápido de lo que podríamos pensar, y los jóvenes ven el futuro mucho mejor que nosotros. Estoy seguro de que el futuro es muy interesante.

¿Cómo mejorar el vínculo de la universidad e institutos técnicos con la empresa?

Le hablas a alguien que le dedica la mitad de su tiempo a la universidad, así que le estás predicando al converso. Yo creo en ello. Eso deben hacer las empresas, estar más vinculadas a las universidades, como ahora que están produciendo lo que la sociedad más necesita en la pandemia. UTEC, con sus profesores, está haciendo mucho, para lo cual estamos reforzando nuestros vínculos. Ojalá que los amigos empresarios de todos los sectores se acerquen cada vez más a la vida universitaria.

¿Se puede evitar el riesgo de que en momentos tan complicados y apremiantes como el actual, se dejen de lado algunas actividades importantes como el arte?

El arte somos todos, tenemos que apoyarlo. La diferencia entre el ser humano y el animal está en la creatividad, la cual está en el arte. Misión Huascarán ha hecho una subasta para el día de la madre y ha recolectado buena cantidad de plata para los artistas y los policías, es una iniciativa muy bonita. El MAC, con el cual estoy involucrado, también está lanzando un concurso para incentivar a los artistas a que expresen cómo vislumbran el mundo post coronavirus. El arte es un mundo en el que me encanta estar, lo disfruto, donde tengo muchos amigos, y es evidente que algunos no la están pasando bien. Es muy difícil, todos los museos del mundo se han cerrado, pero creo, también, que eso nos va a enseñar que el arte va a empezar a cambiar un poquito, a usar más las redes. Por ejemplo, Misión Huascarán ha vendido un montón de obras por las redes, que es lo que estamos tratando de hacer con el MAC, abrir la plataforma para que los artistas puedan vender, lo que da la tranquilidad a quien compra una obra, sea del MAC o del MALI, o de cualquier museo, que está adquiriendo una obra real y que no lo están engañando; y al artista de que la persona a la que le vende se lo va a pagar. El arte es un sector al que debemos ayudar en este momento.

¿Qué cambios ha significado esta pandemia en su vida y en su visión personal?

Trabajar muy cerca de universidades de fuera, al igual que de UTEC acá, me está dando muchas ideas para seguir en ese camino. Pero lo más importante es que estoy con toda mi familia no 24/7 sino 24/45, lo cual refuerza vínculos, la unión familiar es crucial, todo bajo una fe que nos une a nuestra familia y que es muy importante en este momento.

“Tenemos que ser solidarios, hoy es crucial que no haya hambre”

● Queremos salir fortalecidos de esta crisis, con mi familia; la gente con la que comparto y trabajo en Hochschild, Pacasmayo, UTEC y Tecsup –incluyendo a sus alumnas y alumnos–; con las comunidades cercanas a nuestras operaciones; con quienes arriesgan su vida por todos, como policías, doctores, y enfermeras; y con el país.

● Hemos creado, con insumos peruanos, protectores faciales fabricados digitalmente y los regalaremos a las instituciones que más los necesitan a nivel nacional. Asimismo, tomando en cuenta el riesgo que asumen los doctores y enfermeras cuando llega la persona a cuidados intensivos y lo tienen que entubar, en UTEC hemos adaptado un diseño de cámara de aislamiento para entubación para que no tengan exposición frente al paciente y hemos fabricado un lote que será donado al Minsa en los siguientes días.

● Por otro lado, preocupados por la salud del equipo en la primera línea, hemos creado una cámara de descontaminación para mascarillas N95 a través de rayos ultravioleta, la primera de su tipo a nivel nacional, que permitirá reusarlas con seguridad. Hemos venido trabajando en la validación del prototipo junto al INS y esperamos que pronto podamos ver este equipo en hospitales y centros de salud. Dicha tecnología será puesta a disposición de toda la sociedad para que lo repliquen todas las empresas y talleres que puedan. También hemos puesto a disposición del gobierno un laboratorio molecular para ampliar aún más el número de pruebas, al que sólo le falta la validación final de la autoridad.

● Finalmente, gracias a que, por UTEC, integro el directorio de Cleveland Clinic, entendimos rápidamente la importancia de trabajar en sistemas de ventilación, los cuales están siendo altamente demandados, y por lo tanto un equipo multidisciplinario está desarrollando un ventilador no invasivo que estará listo en las próximas semanas. Eso permite ayudar a las personas que al salir de un estado crítico puedan liberar los ventiladores invasivos para los que lo realmente lo requieran.

● Quisiera de verdad agradecerles a los profesores de UTEC y Tecsup por lo que están haciendo, son nuestros héroes y con ello decirles a nuestros alumnos que con esos profesores deben estudiar y seguir el ejemplo de esos maestros tan valiosos.

● Algo que también es importante es que estamos apoyando a la PCM y un equipo de académicos peruanos de distintas universidades en el desarrollo de la funcionalidad de trazado de contactos para la aplicación Perú en tus Manos, una App que tiene varias implicancias cruciales, como que, si una persona detecta que tiene coronavirus, desde su teléfono les avisa inmediatamente a todas las personas con las que ha tenido contacto en las últimas dos semanas para que se testeen si se sienten mal pues han estado cerca de una persona que tiene la enfermedad. Eso nos sirve para llegar a la gente que más lo necesita, pero, también, puede detectar si una persona es inmune, lo cual brinda una información que es brutalmente importante y valiosa para el manejo de las políticas públicas, y ayuda a identifi car caminos para la reapertura de la economía, que es tan importante, poniendo en el menor riesgo posible a la gente. Gracias a los vínculos que tiene UTEC hemos sumado también a equipos de MIT y Stanford en esta iniciativa y hemos podido aprender de los benefi cios que esta funcionalidad puede tener en otros países. Hoy, por ejemplo, Nueva York ya concluyó que tiene alrededor de 30% de su población que es inmune.

● Asimismo, en Pacasmayo hemos sacado todo nuestro equipamiento para, con ayuda de la gente, limpiar las calles. El apoyo mutuo es importantísimo, el estar juntos, tanto ahí como con las comunidades de las minas, darles comunicación para que estén informados, que es algo crucial en estos momentos y falta hoy en muchos lugares del Perú. Asimismo, hemos entregado canastas con utensilios de desinfección, pero lo más importante en este momento es ayudar con comida, pues creo que hoy en día es crucial que no haya hambre, y las familias siempre se unen para comer. Todos tenemos que ayudarnos. Con la ONG Misión Huascarán que ha generado mi esposa estamos trabajando para llegar con comida en Lima, Callao y la zona de Huaraz. La idea no es solo pasar esta cuarentena sino los próximos meses, que van a ser muy difíciles.

● Hemos buscado en esta situación tan difícil cuidar a nuestra gente, por ello en Pacasmayo y Hochschild Mining hemos mantenido sus planillas intactas, y a los alumnos de UTEC y Tecsup les pido encarecidamente que sigan estudiando, hay un fuerte fondo para ayudarlos, que nadie se quede atrás por falta de plata, que se esfuercen y estudien porque el mundo del mañana va a ser espectacular y ellos lo tienen en sus manos.