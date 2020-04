Congreso busca que las cúpulas elijan candidatos

En el Congreso, la crisis del coronavirus es la excusa perfecta para arremeter contra la democracia interna en los partidos políticos. A través de proyectos de ley, las bancadas de Acción Popular (AP), Somos Perú (SP) y Podemos Perú (PP) alistan normas contra las elecciones primarias abiertas e internas.

Las tres agrupaciones pretenden evitar que los militantes y ciudadanos elijan a sus candidatos a la presidencia y el Congreso durante los comicios generales del 2021. Por eso, apuntan a retomar la modalidad de elección de postulantes solo a través de delegados.

El martes 14 de marzo, el presidente Martín Vizcarra admitió que para este proceso electoral será complicado la realización de primarias abiertas.

Al día siguiente, Podemos Perú presentó la propuesta de ley N° 5020, que suspende las disposiciones sobre democracia interna en los comicios presidenciales.

Posteriormente, el presidente del Congreso, Manuel Merino (AP), presentó la iniciativa de ley N° 5027, con el mismo objetivo: suspender las primarias e internas y, así, dar cabida a la elección con delegados.

El viernes 17, Somos Perú también se subió al coche de la contrarreforma: presentaron la propuesta de ley N° 5032, que encarga a las cúpulas partidarias la elección de sus participantes. Su vocero, Rennan Espinoza, alegó a este diario que no era necesario que la ONPE organice esos procesos.

Critican propuestas

El representante del Instituto Peruano en Derecho Electoral (IPDE), José Tello, advirtió los vicios jurídicos de la iniciativa de Podemos Perú. “El proyecto presentado pretende revivir normas derogadas”, dijo.

Sobre la propuesta de AP, el jueves 16, en una videoconferencia en la Escuela de Gobierno de la PUCP, el expresidente de la Comisión de Reforma Política Fernando Tuesta la consideró insuficiente, pues solo propone que la ONPE brinde asistencia técnica y no esté a cargo del proceso interno.

“Ellos pretenden varias cosas: fuera intervención de los organismos electorales. Quiere decir que el Reniec no hace el padrón, el JNE no emita justicia y la ONPE no organice las elecciones (internas). ¿Quiénes la van a organizar? Ellos, nuevamente, como antes”, protestó.

Tello, por su parte, deslizó como una alternativa que las organizaciones políticas puedan realizar sus internas con sus militantes de manera virtual. “Debería aplicarse el voto electrónico no presencial (VENP), a fi n de garantizar las medidas de seguridad sanitaria”, zanjó.

Democracia interna

El Partido Morado, por su lado, presentó el proyecto de ley N° 5031, que recomienda realizar elecciones internas el próximo año con la tutela de los entes electorales. “La norma anterior dice que los partidos solo reciben asistencia técnica de la ONPE. Nuestro planteamiento es que ellos la organicen”, explicó su vocero, Francisco Sagasti.

El portavoz del Frente Amplio, Lenin Checco, acotó que en las internas solo deben participar los militantes activos.

Todas estas propuestas estarán en manos de la Comisión de Constitución, grupo presidido por Omar Chehade, de Alianza para el Progreso (APP).

La democracia interna en los partidos es uno de los pilares de la reforma política emprendida por el Ejecutivo. El 19 de febrero, mediante el llamado Acuerdo de Gobernabilidad, las bancadas de Acción Popular, APP, Somos Perú y Podemos se comprometieron a impulsarla. Sin embargo, con sus actuales propuestas, evidencian un cambio de discurso.

Declaraciones

José Tello. Abogado - IPDE

“No es viable tener elecciones primarias, pero sí elecciones internas como antes, entre 180 días antes del proceso y 21 días antes del cierre del plazo para la inscripción de candidatos”.

Fernando Tuesta. Sociólogo

“Vamos al Bicentenario con las mismas reglas y las mismas costumbres. Tanto esfuerzo hubo en la reforma política, y este tipo de proyectos de ley son la contrarreforma”.