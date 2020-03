50 congresistas no entregan sus declaraciones juradas

Solo 80 de los 130 congresistas han presentado sus declaraciones juradas de bienes y rentas, situación financiera y de incompatibilidad, a pesar de ser requisitos obligatorios para llevar a cabo la ceremonia de juramentación.

El incumplimiento es mayor respecto a la entrega de la declaración jurada de intereses que permite, precisamente, prevenir beneficios por afinidad de parte del funcionario. Solo dos parlamentarios han presentado este documento: Gino Costa y Alberto de Belaunde, ambos del Partido Morado.

Para no seguir retrasando la instalación del nuevo Congreso, Mónica Saavedra, presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, Enrique Fernández (Frente Amplio) y María Isabel Bartolo (Unidos Por el Perú) exhortaron a sus demás colegas a entregar sus declaraciones a más tardar este viernes 13.

En conferencia de prensa, Saavedra dijo que mañana se reunirán y decidirán si realizan una juramentación solo con los congresistas que han otorgado sus declaraciones juradas, sin especificar cuáles.

PUEDES VER Congresistas de cuatro bancadas se reunieron con Vicente Zeballos

El reglamento del Congreso de la República obliga a los representantes de la patria a presentar con sus credenciales las tres declaraciones juradas: de bienes y rentas, situación financiera y de incompatibilidad de cargos. Esto debe ocurrir, a más tardar, a los 30 días de haber asumido el cargo. La ley así lo determina y además lo prometieron en sus campañas

“Los Congresistas electos en tanto no cumplan con los requisitos señalados en el párrafo precedente, no pueden juramentar el cargo de Congresista ni ejercerlo”, precisa el artículo 8 del referido reglamento.

La declaración de bienes y rentas del congresista permite conocer sus propiedades e ingresos que posee o percibe, con la declaración de situación financiera se conocerá reportes de un negocio propio y con la declaración de incompatibilidad se sabrá si el cargo político que ahora posee es contradictorio con la función que desarrollaba antes de su elección.

PUEDES VER Congresistas de cuatro bancadas se reunieron con Vicente Zeballos

En diciembre pasado se emitió el Decreto de Urgencia 020 que obliga a todos los funcionarios, incluidos los legisladores, a presentar la declaración de intereses hasta 15 días después de su designación. Este documento permite prevenir los conflictos de intereses y salvaguardar la objetividad que se debe tener en la función pública

Habría que preguntarse por qué un sector de los legisladores no entregan esos documentos indispensables para conocer sus ingresos, propiedades e intereses. A pesar de nuestras llamadas por conocer quiénes son los legisladores que no acatan la ley, no logramos comunicarnos con la congresista Saavedra.

Para el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, es cuestionable el retraso de la entrega de las tres primeras declaraciones juradas, pero sería muy grave que opten por obviar la presentación de la declaración de intereres, como han dejado entrever algunos legisladores.

PUEDES VER Exhortan a electos congresistas presentar sus declaraciones juradas

“No hacerlo daría una señal negativa a la opinión pública. Hay que recordar que fueron elegidos porque hubo una disolución del Congreso con altísima carga de conflictos, blindaje y corrupción”, afirmó.

Juramentación por partes

La parlamentaria acciopopulista Mónica Saavedra reiteró su compromiso de evaluar la posibilidad de juramentar el próximo lunes a un grupo de legisladores. No obstante, cabe precisar que, según el congresista y candidato a la presidencia del Parlamento Manuel Merino, no es posible elegir a la nueva Mesa Directiva si es que no juran todos los congresistas.

PUEDES VER Los 130 congresistas presentaron sus credenciales, según Pedro Olechea

Con Merino intentarán ganar la Mesa Directiva Luis Valdez, de Alianza para el Progreso, quien iría a la primera vicepresidencia, y Guillermo Aliaga, de Somos Perú, a la segunda vicepresidencia. Por Podemos Perú postulará María Teresa Cabrera a la tercera vicepresidencia.

Las cifras

50 congresistas no entregaban hasta ayer declaraciones juradas de patrimonio.

2 parlamentarios, de los 130, presentaron declaración de intereses.