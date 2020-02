Congreso 2020: 51 % de peruanos pide priorizar lucha contra la violencia hacia la mujer

La indignación y sensibilización sobre la violencia contra la mujer ha ido en aumento. Más de la mitad de peruanos ha hecho conocer su postura en contra de la violencia hacia la mujer y la necesidad de enfrentarla desde el trabajo de los parlamentarios elegidos en los comicios del pasado 26 de enero.

Exactamente el 51 % de ciudadanos pidieron priorizar esta agenda, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), sin embargo, este tema fue ignorado, omitido o poco tratado por los partidos que más escaños alcanzaron para el nuevo Legislativo.

De los 35 virtuales congresistas electos por Lima, solo 5, Arlette Contreras, Rocío Silva-Santisteban, Enrique Fernández, Alberto De Belaunde y Gino Costa, han demostrado estar a favor e impulsar medidas que buscan la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y los varones.

33 mujeres al congreso, 6 menos que el anterior periodo

En tanto, para este próximo periodo legislativo (2020-2021) solo 33 mujeres alcanzaron ocupar un escaño. Seis mujeres menos a comparación al anterior Congreso disuelto (2016-2019). Mientras que once regiones del país no tienen ninguna parlamentaria mujer como representante.

Por Lima están Arlette Contreras y Rocío Silva-Santisteban del Frente Amplio; Zenaida Solís y Carolina Lizdrraga del Partido Morado; María Cabrera y Jacqueline García por Podemos Perú; Mónica Saavedra y Leslye Lazo por Acción Popular; María Céspedes y María Retamozo por Frepap; Liliana Pinedo, Martha Chávez y Valeria valer por Fuerza Popular y María del Carmen Omonte de Acción para el Progreso.

Por Ica está Julia Ayquipa del Frepap; por Ancash Hirma Alencastre de Somos Perú y María Bartolo de Unión por el Perú; por La Libertad están Jesús del Carmen Núñez de Frepap y Tania Rodas de Acción Popular; por Cajamarca están Mirtha Vásquez del Frente Amplio y María Gallardo de Podemos Perú.

Por Piura están María Silupu de Fuerza Popular y Angélica Palomina del Partido Morado; por San Martín está Robertina Santillana de Acción Popular; por Loreto está Luz Cayguaray de Frepap; por Ucayali está Nelly Machaca también del Frepap; por Huánuco está Lusmila Pérez de Alianza para el Progreso; por Cusco está Matilde Fernández de Somos Perú; por Arequipa está Rosario Paredes de Acción Popular y por Puno están Yessica Apaza de Unión por el Perú e Irene Carcausto de Alianza para el Progreso.

Apología a la violencia, acoso político, paridad y otros pendientes en el Parlamento

No paran de matarnos. Hasta el 20 de enero se registraron 25 feminicidos en lo que va del 2020, mientras que el año pasado se registraron 168, la más alta cantidad de feminicidios en la década. Estos crímenes de género dejaron 200 niños huérfanos.

Desde el Parlamento se ha tratado de avanzar el tema, pese a la obstrucción de una mayoría que se dedicó a desestimar las políticas sobre enfoque de género, blindó a César Hinostroza, quien negoció rebajar la pena de un violador sexual. Una mayoría que, en un primer momento, apoyó a Moises Mamani, el excongresista que agredió con tocamientos indebidos a una trabajadora de la aerolínea Latam.

Frente a un escenario, la excongresista y expresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Tania Pariona Tarqui sostuvo que las mujeres en el Parlamento deben hacer fuerza común y llevar adelante los proyectos que han quedado pendientes en el anterior periodo.

“Las congresistas mujeres que coincidan, tienen que hacer una fuerza común , así sean cinco. Apoyo social de otras mujeres no va a faltar, ellas tienen que estar convencidas de que hay un grupo humano amplio diverso que va a ser capaz de ir al Parlamento e invadir cada espacio para lograr que estas medidas legales avances. Gracias a esa presión social se avanzan las cosas”, sostuvo a La República.

Para ello, detalló que los proyectos que quedaron pendientes fueron la ley que sanciona la apología a la violencia contra la mujer, la ley para prevenir y sancionar el acoso político, la que “quedó en cuarto intermedio porque no hubo un consenso entre la Comisión de Constitución liderada por la señora Bartra y la comisión de la Mujer donde mas bien peleamos hasta el final”, según indicó Pariona.

También quedó la ley de trabajadoras/es del hogar, “está dictaminada por la Comisión de la Mujer, la Comisión de Trabajo no hizo el dictamen, pero se podría subsanar si es que esta ultima se acoge al dictamen. Esta responde al cumplimiento del Convenio 189 (sobre el trabajo digno) que el Estado Peruano ratificó en el 2018. Esta es parte de los compromisos internacionales”, especificó la excongresista.

“Estas tres me parece super potentes porque tienen que ver con lo que ocurre al día de hoy, por ejemplo la ley de la apología se tolera, se normaliza, y no tenemos mínimas medidas de prevención, ni de sanción al respecto. En el acoso político tiene una repercusión con los derechos políticos y el acceso de las mujeres, tiene que ver como con la paridad, iniciativa que dejamos en proyecto para los gobiernos regionales, provinciales y distritales”, declaró para este diario.

“No hay medidas efectivas para el incumplimiento de los operadores de justicia”

Asimismo, la expresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia sostuvo que está pendiente el debate sobre la sanción del incumplimiento de parte de los operadores de justicia entorno a los casos de violencia contra las mujeres refiriéndose a la desatención y negligencia en el caso de la activista feminista de Solsiret.

“La respuesta de este jefe de la Policía Dante Pastor, que la joven tenía la cabeza caliente es realmente macabro. Por supuesto que lo van a sacar pero ahí no termina el asunto, debe haber una medida correctiva, una sanción para evitar que se repita el patrón. No hay medidas efectivas que de corrija, no están preparados para asumir los casos”.

Agregó que el verdadero cambio llegará con el “cambio de mentalidades”, el trabajo ciudadano y de formación, por ejemplo, en el ámbito educativo, desde nivel inicial. Solo así se obtendrán cambios sustanciales que erradiquen el machismo y la misoginia. Aseguró también que el ministerio de la Mujer debe destinar mayor presupuesto y ejecutarlo de manera oportuna.

“Si el Ministerio de la Mujer no logra concretar el programa presupuestal especifico para luchar contra las violencias nos vamos a quedar en el discurso. Eso se aprobó también en la Ley de presupuesto del 2018 y no hemos tenido un reporte o una respuesta de avance, solo nos dijeron que se formó una comisión entre el ministerio de Economía y Finanzas y el ministerio de la Mujer y ahí quedó”, manifestó Tania Pariona.

La participación de las mujeres en espacios de toma de decisión

En el último Congreso las legisladoras fueron 39 de 130. Sin embargo, las mujeres en promedio han convertido un 20.6% de sus proyectos en ley (6 de 28), y los hombres han alcanzado solo un 16% (4 de 27).

Ninguna mujer es gobernadora regional, solo se eligió 5 vicegobernadoras de 25, 63 consejeras regionales de 327, 7 alcaldesas provinciales de 195 y 452 regidoras provinciales de 1755. Asimismo, en los municipios, 81 mujeres de 1665 llegaron a ser alcaldesas y 2732 regidoras de 8886.