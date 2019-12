Coya sobre destitución: “Petrozzi me dijo que lamentablemente lo han ‘envenenado’ al presidente”

Este domingo se conoció la destitución de Hugo Coya como presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El periodista y también escritor explicó cómo se dio su salida de la institución.

En entrevista con Cuarto Poder, Coya señaló que el jueves 28, el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, lo llamó para reunirse y anunciarle la decisión de dejar la cabeza del IRTP.

“Cuando me llamó a su despacho, pensé que era para un tema de coordinación y me dijo que, lamentablemente, me tenía que pedir la renuncia”, explica Hugo Coya.

Añade que Petrozzi “me dijo que por él no firmaría nunca una renuncia”. Posteriormente “me dijo ‘lamentablemente, lo han envenenado al presidente”.

