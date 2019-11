Podemos Perú, de Luna Gálvez, tiene a su hijo de candidato

Si bien la lista de Podemos Por el Progreso del Perú (PPP) no debería tener la injerencia de su presidente José Luna Gálvez, todo hace suponer que no habría sido así. Y es que su hijo y además gerente general de la universidad Telesup, José Luis Luna Morales, no solo aparece en esta nómina sino que lo hace con el número tres como aspirante al Congreso para las elecciones de enero del 2020.

Hay que destacar que Gálvez es investigado por aportes de Odebrecht a favor de la campaña de Luis Castañeda Lossio en el 2014.

En el nombre del padre

De otro lado, llama también la atención la postulación de Luis Felipe Castillo Oliva, hijo del alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo Alfaro, quien fue investigado porque habría gestionado el pago de más de US$ 6 millones para implementar la “Universidad Municipal de Los Olivos”.

Asimismo, figura Indira Francesca Chiroque Vallejos, hija del exalcalde de San Juan de Lurigancho (SJL) Ricardo Chiroque, quien estuvo en prisión hasta fines del 2014, luego de cumplir una sentencia de casi tres años por el delito de colusión. También estuvo implicado en el caso de las firmas falsas de Perú 2000, constituido para elegir por tercera vez al exmandatario Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales del 2000.

Otro personaje que pretende una curul en el Parlamento Nacional es el exalcalde de Pachacámac Hugo León Ramos Lescano, quien fue suspendido por 30 días en el 2012 por el Jurado Nacional de Elecciones por no informar sobre la recaudación mensual de los ingresos municipales de abril a agosto del 2011 y no dar cuenta al concejo municipal sobre los resultados de la auditoría de los estados financieros y presupuestales del 2009 y 2010.

Quien no pasa inadvertido es el número uno en la lista de PPP, Daniel Urresti, excandidato a la alcaldía de Lima en el 2018. El general en retiro afronta aún problemas judiciales por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Luego que la Corte Suprema anuló una sentencia que lo favorecía, se espera un nuevo juicio.

También aspira a ser padre de la Patria nada menos que Carlos Morales Andrade, quien fue un alto ejecutivo de la aerolínea Aerocontinente, propiedad de Fernando Zevallos, más conocido como ‘El Lunarejo’, hoy preso por narcotráfico. Morales también fue investigado.

Finalmente, Heriberto Benítez, excongresista y exabogado del expresidente Alejandro Toledo, involucrado en el caso ‘La Centralita’, también competirá por una curul.

38% de mujeres lleva esta organización política en su lista nacional para los próximos comicios. Esto es, 51 candidatas de un total de 134 aspirantes congresales.

