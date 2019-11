Solidaridad nacional es el refugio de fujimoristas y ultraconservadores

Informe

Solidaridad Nacional (SN) apuesta en las elecciones legislativas extraordinarias de enero por convertirse en el aglutinador de ultraconservadores, simpatizantes fujimoristas y personajes que se oponen a la lucha contra la corrupción.

En sus listas de candidatos, el partido que fundó el investigado Luis Castañeda Lossio (quien solicitó licencia temporal a la agrupación) ha recogido a personajes que estuvieron en Fuerza Popular (FP) en el Congreso disuelto constitucionalmente, o bien se caracterizan por defender posiciones cercanas al fujimorismo, o atacan al sistema anticorrupción.

Por ejemplo, en la relación de aspirantes por Lima figura, con el número uno, Rosa Bartra. Ella presidió la Comisión de Constitución, que terminó archivando el proyecto de adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo y desnaturalizó varias de las iniciativas de la reforma política.

Fuerza Popular no la incluyó en la lista de candidatos. Su “autonomía” –sobre todo al frente de Constitución– le habría costado su separación de FP. Una versión que corre es que cuando se enteró de las negociaciones de último minuto entre el expremier Salvador del Solar y el excongresista Luis Galarreta, para una salida a la crisis política, apuró el archivamiento de la reforma para que las elecciones generales se adelanten al 2020. La iniciativa ni siquiera se pudo debatir en el Pleno. Y quien estuvo al frente de la selección de candidatos fue el propio Galarreta, actual secretario general de Fuerza Popular.

Bartra ya tenía en SN a su segunda opción. Los acercamientos venían de antes. El secretario general del partido, el empresario Rafael López Aliaga, sondeó con otros partidos la posibilidad de una alianza. Personas al tanto de las conversaciones explicaron que López Aliaga tenía la intención de armar una lista que encabezara el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea. La idea era que también estuviera Bartra. No encontró respaldo.

Descartadas sus opciones en FP, Bartra consiguió que la nombren cabeza de lista por Lima en SN.

No es la única ex FP. Yeni Vilcatoma también aparece en la lista por Lima. Otro nombre es el de Nelly Cuadros, cercana a los extremistas de “Con mis hijos no te metas”.

Hay que añadir a Estelita Bustos, que lidera la relación de candidatos al Callao. Ella luego de abandonar FP pasó a integrar la bancada de Cambio 21.

La resistencia

SN se fundó en el año 1999. En esa época, cuando Alberto Fujimori buscaba una ilegítima tercera reelección consecutiva, Castañeda se convirtió en uno de los opositores más perseverantes al régimen (junto a Alejandro Toledo y al exalcalde de Lima Alberto Andrade, ya fallecido). Veinte años más tarde, SN es el membrete al que se acogen personas que reivindican aquella época y se oponen a la lucha anticorrupción que lideran los fiscales del Ministerio Público.

Por ejemplo, La Resistencia es un grupo de personas que, en estos últimos meses, se ha hecho conocido por “visitar” a medios de comunicación (como La República e IDL Reporteros) y lanzar insultos.

Provistos de megáfonos, atacan a periodistas, a los fiscales del Equipo Especial a cargo del caso Lava Jato (a José Domingo Pérez, sobre todo) y al presidente Martín Vizcarra.

Un personaje de La Resistencia -en particular- se ha hecho conocido en estas jornadas de agravios: Juan José Muñico. Integra la lista de SN por Lima.

No es el único personaje que tiene relación con este grupo y que es acogido por este partido. En la lista de Arequipa aparece el nombre de Humberto Olaechea Guillén, alguien sobre quien vale la pena ofrecer algunas coordenadas.

Olaechea fue militante del Apra. En julio de este año, cuando los fiscales Pérez y Rafael Vela se trasladaron a esa ciudad para ofrecer una charla en la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), Olaechea arremetió contra ellos.

Con cartel en mano, calificó a los fiscales de corruptos, entre otras cosas. Fue tanto el escándalo que armó que debió ser retirado por los organizadores. Eso ocurrió el 15 de junio.

Semanas después, el 11 julio, La Resistencia organizó el evento “Democracia, Libertad de Expresión y el Papel de la Prensa en el Perú”, en una iglesia evangélica y con Bartra en calidad de oradora principal.

Luego de su llamativa exhibición en Arequipa, Olaechea fue invitado a asistir. Ahí estuvo, aunque más tarde negó ser parte del grupo.

“No formo parte y tampoco me lo han pedido. Me llamaron a raíz de mis opiniones y de mi postura contraria a los fiscales Domingo Pérez, Rafael Vela y (al periodista) Gustavo Gorriti”, indicó Olaechea cuando un periodista de este diario le solicitó que aclarara qué clase de vínculo lo une con La Resistencia.

En todo caso, su postulación por SN parece una consecuencia lógica de esos acercamientos y coqueteos. Hay una foto -que ha circulado bastante por redes sociales- en la que aparecen, sonrientes, Bartra y Muñico. Hoy comparten partido. Y con ellos va Olaechea.

También en Arequipa aspirará por un escaño otro exaprista, el exalcalde provincial Yamel Romero. Fue denunciado en el 2005 por los presuntos delitos de presunta malversación de fondos, peculado, concusión y omisión de funciones. En las anteriores elecciones regionales postuló en Restauración Nacional, pero no logró buenos resultados, de acuerdo con información publicada en este diario.

De todo un poco

En Piura tentará una curul Manuel Jesús Zambrano Castillo. El 2011 postuló al Parlamento Andino en la lista de FP y fue electo como accesitario de Rolando Sousa. Es otro que ha tenido un paso por el partido que lidera Keiko Fujimori.

Hay más personajes por mencionar. Uno de ellos es el economista Eugenio D´Medina, comentarista conocido por su discurso bastante conservador. No oculta su admiración por Donald Trump. Ha prometido que, si llega al Parlamento, planteará leyes para que el gobierno “no se inmiscuya en la educación de nuestros hijos”. Es básicamente el mismo discurso que promueve “Con mis hijos no te metas”.

El periodista Mario Bryce es otro que alcanzó un lugar en la lista de SN. Fue una de las caras visibles del canal del Congreso, hasta que aquel fue disuelto por el presidente Vizcarra. Bryce nunca ha hecho mayor esfuerzo por ocultar sus simpatías políticas, cercanas al fujimorismo. Eso no tiene nada de malo. Solo sirve para entender, de nuevo, cuál es la apuesta de SN de cara a los comicios de enero.

Ayer mismo, por la tarde, se supo que el Jurado Electoral Especial (JEE) había declarado inadmisible la lista de SN por Lima. Tiene dos días para subsanar una serie de observaciones señaladas en la resolución difundida.

“Provida, profamilia y contra el marxismo cultural”

Solidaridad Nacional le extendió una invitación al expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo Luis Solari. Es conocido (como sus compañeros de lista) por defender ideas conservadoras.

Otro caso es el de Luciano Revoredo, quien va por Lima (al igual que Solari) y se describe a sí mismo como “conservador, provida y profamilia, contra el marxismo cultural”. Por cierto, una de las observaciones que hizo el Jurado Electoral Especial para declarar inadmisible la lista de SN por Lima fue a la hoja de vida de Revoredo, junto a las de Mario Bryce Arrué, Kevin Santos Véliz, Lidia Saccatoma Tinco, Álvaro Maguiña Ballón e Isabel Rodríguez Vera, por no remitir la solicitud de licencia sin goce de haber de sus centros laborales.