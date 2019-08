Periodistas Rafael Hidalgo y Juan Carlos Valdivia aceptaron que Odebrecht les pagó

Los periodistas Rafael Hidalgo y Juan Carlos Valdivia, quienes fueron vinculados por Jorge Barata al asegurar que recibieron dinero de parte de Odebrecht, del Departamento de Operaciones Estructuradas, conocida como la Caja 2, declararon al respecto.

Ambos aceptaron que sí recibieron un pago de parte de Odebrecht. De acuerdo a Juan Carlos Valdivia, excolumnista de El Montonero, se trató de un trabajo que realizó para la constructora brasileña. “Hice una consultoría en comunicación política, teníamos una reunión semanal, evaluábamos lo que estaba pasando en el país, los escenarios y lo que a ellos les interesaba (…) Los pagos se hicieron a través del banco y yo he pagado mis impuestos, tengo mis recibos”, dijo a El Comercio.

Por su parte, Rafael Hidalgo, quien tiene la columna Desde el faro, en el diario Expreso, informó que tuvo un contrato de asesoría con Odebrecht, pero negó haber conocido que el dinero salía de la Caja 2.

“No, [no sabía que dinero vino de la Caja 2], a mí me pagaron con un contrato bancarizado, a mí me han depositado”, expresó.

Sin embargo, Víctor Andrés Ponce, quien también fue vinculado a Odebrecht, negó que haya mantenido alguna relación con la constructora brasileña. "No conozco a nadie de Odebrecht. Es obvio que esta es una campaña, un intento de liquidar a un periodista. No he hecho ninguna asesoría, no he trabajado con ninguna empresa”, relató.

Asimismo, negó saber por qué Jorge Barata le puso el codinome de ‘Magneto’. A quien también se le reconoce con ese sobrenombre es a Arturo Valverde Pastor, según la declaración del exejecutivo de Odebrecht en Perú ante el equipo de fiscales peruanos Lava Jato, el cual viajó hasta Brasil para interrogarlo. Posteriormente, Rafael Vela aseguró que la información recibida fue “satisfactoria”.