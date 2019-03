Martín Vizcarra: “Si no se elimina la corrupción, no podemos ser sostenibles en la reducción de la pobreza”

El presidente Martín Vizcarra recibió a La República al cumplirse su primer año en el gobierno. Afirma que se concentrará en recuperar el principio de autoridad del Estado (puso de ejemplo el operativo en La Pampa). Reconoció que algunos objetivos no se cumplieron.

¿Siente que hace bien, que lo puede hacer mejor?

En este año he puesto mi máximo esfuerzo por hacer las cosas bien, siempre he buscado hacer lo correcto en cada una de mis decisiones. Eso no es reciente, mi vida profesional siempre ha consistido en eso. Pero es obvio que uno se pone metas y expectativas bastante altas. Esta es la responsabilidad más importante que he asumido en mi vida.

¿Ha cumplido esas metas?

Partes de ellas sí, otras están en proceso.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, dos sectores sociales básicos para cimentar el desarrollo, salud y educación todavía no están caminando al ritmo que se quiere. Sí se les ha puesto énfasis, se les ha dado presupuesto, pero los resultados todavía no se ven. Eso está en proceso.

¿Es su gran autocrítica?

Es mi principal reto por consolidar. Hay que ponerles fuerza a los sectores sociales para que muestren resultados. Sin embargo, sí hay metas y acciones que fueron prioritarias al inicio de la gestión que sí se han cumplido, como establecer las condiciones para que haya una estabilidad política. Dado que asumí el cargo…

En un momento de mucha efervescencia.

Efervescencia, mucha conflictividad e inestabilidad política, que generaba mucha sensación de frustración en la población con toda la clase política. No había buenos y malos, todos eran malos, y en ese contexto iniciar un gobierno era bastante difícil. Establecer condiciones de estabilidad y generar en los ciudadanos optimismo…

¿Usted considera que eso lo ha conseguido?

Se ha conseguido. Todavía hay reclamos justificados, pero hay condiciones para trabajar como queremos.

¿Ha fallado en algo?

Desde el punto de vista de que he puesto todo mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, mi honestidad y transparencia como principios irrenunciables, considero que estamos en proceso de consolidar lo que queremos. Pero, claro, desde distintos ángulos de análisis se puede encontrar falencias que nosotros, de una manera objetiva, las escuchamos y estamos dispuestos a escucharlas.

¿Pero qué falencias?

La reconstrucción del norte no ha tenido la velocidad que se esperaba. Tenemos que ver dónde está el problema para corregirlo. Poner el máximo esfuerzo no es suficiente. Tenemos que escuchar la apreciación de la gente, de los expertos, y con mucha humildad reconocer que hay cosas que se pudieron hacer mejor.

¿Entonces diría que, en ciertos aspectos de su primer año, le ha faltado gestión?

Sí, ha faltado gestión, pero no de manera general sino en aspectos específicos. Lograr restablecer el orden, la estabilidad política que ha generado un crecimiento bastante importante de 4% en este primer año, significa que ha habido una buena gestión. En algunos aspectos…

¿Ha fallado?

No se han cumplido los objetivos. Yo no estoy de acuerdo cuando alguien de manera general dice que ha faltado gestión; han faltado resultados en aspectos sectoriales sumamente importantes.

¿Va a poner mayor énfasis en salud y educación en este segundo año, entonces?

Sí, vamos a poner mucho más énfasis en esos sectores, porque son la base de la mejora social que requiere todo país.

¿Qué significa énfasis?

Significa asignar más presupuesto. Salud y educación tienen una mayor asignación presupuestal para el 2019. El promedio de incremento presupuestal del 2019 respecto del 2018 es de un 6,9% y a educación y salud se ha incrementado 20% y 14%. Hay una priorización. Lo que tiene que haber ahora es un seguimiento...

Para que se ejecute bien.

Para que esto se traduzca en mejores proyectos, mejores obras y una mejor atención.

¿Cuál desea que sea su gran reforma? ¿Cómo quiere ser recordado?

Mire, no quisiera ser recordado por un aspecto puntual. El manejo del gobierno es tan amplio que si pongo mi esfuerzo para que se me recuerde por una sola cosa, quiere decir que el resto lo vamos a descuidar.

Se puede avanzar en varios aspectos, pero alguno siempre puede destacar.

Tendríamos que hablar de tres reformas, en todo caso. Yo quiero que se recuerde que este gobierno luchó contra la corrupción, no solo de la boca para afuera, sino con acciones. Que tuvo una visión del país descentralizada, donde se atendieron las demandas de todos por igual, y acá hay peruanos dejados de lado hace décadas. Y quisiera que se recuerde a este gobierno porque mejoró el nivel de vida traducido en indicadores como salud y educación.

A propósito de lo que usted me dice, el MEF ha dicho que quiere reducir la pobreza en tres puntos al 2021. ¿No es poco ambicioso, pensando en cómo desea usted que su gobierno sea recordado?

Consideremos que en el año previo la pobreza no solo no disminuyó sino creció un punto, ¿se da cuenta? Esperamos los resultados del INEI del 2018, pero por indicadores tenemos la seguridad de que, en nuestro primer año de gobierno, la pobreza va a reducirse en por lo menos un punto.

Bajó levemente en los sondeos. Esta narrativa de la lucha contra la corrupción, que tanto pegó, ¿no se está agotando?

Ese discurso se va a agotar cuando hagamos retroceder a la corrupción, cuando castiguemos a los corruptos, cuando quienes se beneficiaron de cargos en el Estado estén donde corresponde, en la cárcel. Ahí se acabará el énfasis en la lucha contra la corrupción, antes no.

Digo que, acaso, ese discurso está dejando de calar y por eso usted ha empezado a descender en los sondeos.

Hemos planteado luchar contra la corrupción no como una medida efectista para subir en las encuestas sino como una cuestión de principios. Si no se elimina la corrupción, no podemos ser sostenibles en la reducción de la pobreza. Diez mil millones de soles al año se van a los corruptos.

¿No fue una declaración desafortunada decir que el monto de reparación civil con Odebrecht es insuficiente?

¿Por qué?

Lo dijo el mismo día que aprobaron interpelar al ministro de Justicia por ese motivo.

Tenemos un efectivo respeto por la independencia de poderes, respetamos al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público. Y respetar significa aceptar sus decisiones cuando coincidimos y cuando discrepamos parcialmente con alguna decisión que tomen. Es muy fácil aceptar la independencia de poderes cuando se piensa igual.

¿Se pudo negociar mejor con Odebrecht?

O sea, no conocemos como Ejecutivo los detalles y pormenores de la negociación, pero pensamos que pudo ser mayor (el monto de reparación). Sin embargo, aceptamos la negociación en su conjunto, y la respetamos y respaldamos.

Hay en el Congreso quienes han planteado la derogación de la Ley 37037, sobre la que se basa el acuerdo con Odebrecht. ¿Qué piensa de eso?

Después de las declaraciones un poco mediáticas al respecto, me parece que han retrocedido. Ellos son conscientes de que se necesita una norma de este tipo. Si hubiera posibilidad de mejora, que la planteen. Lo que ocurre a veces es que los políticos que conocemos permanentemente tienen un discurso para los medios y otro para la toma de decisiones. Nosotros hemos cambiado ese estilo, decimos lo que pensamos, siempre. Y eso a veces genera ese tipo de análisis, del tipo ‘¿por qué dijo eso?’.

¿Qué espera del acuerdo anunciado con OAS?

Ya que fue otra gran fuente de corrupción, que se haga el mismo esfuerzo que se hizo con Odebrecht para que se determine este canal de corrupción con responsables. Hay corruptos que han usado a Odebrecht y a OAS. Uno de los principales problemas por los que la corrupción continúa es la impunidad. Tiene que castigarse severamente a los corruptos, privados y públicos.

En el Congreso, el tema de Gonzalo Chávarry permanece estancado. Y tampoco se le ha levantado la inmunidad al sentenciado Edwin Donayre. ¿Qué mensaje deja el Parlamento?

Es un mensaje de tolerancia a hechos irregulares, porque finalmente no es el Congreso el que sentencia, pero tiene que posibilitar que el Poder Judicial haga su trabajo.

¿Le preocupa esa actitud?

Claro, claro que preocupa.

¿Le preocupa que al ministro Carlos Bruce le abran una indagación preliminar por Los Temerarios del Crimen?

Toda investigación tiene que recibir las facilidades para que lleguen a conclusiones, y esta no debe ser excepción. Es más, cuando justificada o injustificadamente a mí como presidente me han querido involucrar en algo irregular, he dicho: investiguen. Si estoy poniendo tanto énfasis en la lucha contra la corrupción es porque tengo la autoridad para hacerlo.

¿Le ha preguntado a Carlos Bruce sobre esta investigación?

No, porque esto se ha hecho público recién ayer (viernes) y estaba de visita de trabajo en Chile. Obviamente le voy a preguntar y, como tiene que ser, debe hacer su descargo hacia dentro y al Ministerio Público.

¿Lo va a mantener como ministro a pesar de la investigación?

Tengo que ver de qué se trata. Hay que ver en qué fase de la investigación se está y qué sustento hay para la misma.

La fiscal Zoraida Ávalos dijo que en el Ministerio Público urge más presupuesto y que, en la práctica, no le habían respondido la llamada. ¿Por qué?

No solo le respondí el teléfono, la recibí personalmente. El lunes ha estado acá en el despacho y la he recibido con el ministro de Economía. Si queremos luchar contra la corrupción, hay que darle todo el respaldo financiero que se requiera, pero hay procedimientos por cumplir. Que se pongan de acuerdo los equipos técnicos y se justifiquen las demandas adicionales. Se va a atender.

Paso a la reforma. Mi sensación es que la velocidad ha disminuido, que íbamos en quinta y pasamos a tercera.

Quizás es porque hemos encontrado una cuestita. Hay que poner tercera para subir.

¿Cuál es la cuestita? ¿El Congreso?

Sí. Nosotros no vamos a bajar el ritmo. Para las reformas se necesitan dos temas conceptuales bien claros: deben ser planteadas de manera racional y para eso se ha pedido el concurso de expertos: lo hicimos en la reforma judicial y política. Y también es importante que las reformas tengan un sustento social, que la población entienda que con ellas van a mejorar su situación. La reforma debe mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos. Si no, no sirve.

Hay seis normas de la reforma de justicia que están paralizadas en el Congreso.

Eso es lamentable.

¿Ameritaría una cuestión de confianza si siguen encarpetadas? ¿Qué va a hacer para que esas normas avancen?

Primero se va a intentar el camino formal. Vamos a conversar con el presidente del Congreso y decirle: ‘bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿Ha sido falta de tiempo o de ganas?’. Si es que se justifica la falta de tiempo y se corrige eso, obviamente estaremos vigilantes para que sea así…

¿Y si no es así?

Si en caso no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada.

La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional.

Es parte de ello, pero hay que analizarlo en su momento.

Pensé que la propuesta de reforma política la llevarían al Congreso de una vez. Han dicho que primero la van a evaluar.

La propuesta de reforma de justicia la hicimos nuestra, la llevamos al Congreso y luego vino el referéndum, que fue su validación social. Con la reforma política no están dadas las condiciones para un nuevo referéndum y por eso ahora la hacemos pública para compartirla con la sociedad.

¿Qué piensa de la bicameralidad?

El 28 de julio dijimos que la bicameralidad iba a mejorar el desempeño legislativo, se planteó, pero ¿cuál fue el problema de la propuesta? El contrabando, el juego sucio, la criollada…

¿Está de acuerdo en que la comisión de reforma sugiera la bicameralidad de nuevo?

Se está evaluando.

¿Qué vio en Salvador del Solar para nombrarlo premier?

Lo conozco desde el 2015. Conversé largo con él en una cafetería durante dos horas y había una serie de coincidencias sobre el Perú. No es que lo conozca de toda la vida, pero tampoco lo busqué recién. Aprecié su formación, no solo como abogado sino político.

¿Aspira a un gabinete más político esta vez?

Más que político, un gabinete que pueda exponer lo que estamos haciendo, que sea más visible. Hay una serie de cosas importantes que hemos hecho y no se conocen. El 19 de febrero recuperamos el principio de autoridad en La Pampa para rechazar el sicariato, la trata, la prostitución infantil, todos los males de la sociedad en una reserva natural. Y ese puede ser el sello de este segundo año de gobierno: vamos a recuperar el principio de autoridad.

Usted se ha ganado en este año feroces críticos. Uno es Alan García. ¿Lee sus mensajes?

No, no los leo. Hay que aprovechar de una mejor manera el tiempo. No lo leo. Desconozco mayormente.

“No he vuelto a tener alguna reunión secreta con nadie”

Asumió la presidencia en momentos muy convulsos. ¿Qué recuerda de ese día?

Todo el trajín, la carga emocional tan, tan fuerte por asumir una responsabilidad que no solo cambiaba mi vida sino la de mi esposa, la de mis hijos, de un momento a otro.

¿Es cierto que su discurso de asunción lo escribió en el avión?

No había dónde más. Solo podía poner en blanco y negro las ideas para conducir al Perú en las ocho horas que duró el vuelo.

¿Ha vuelto a tener alguna reunión secreta?

Ni secreta ni a escondidas con nadie.

¿Lección aprendida?

Lección aprendida. Todas las reuniones se hacen con el registro correspondiente.

¿Cuál es su equipo más próximo?

El gabinete. En este primer año con quien más conversé sobre decisiones políticas fue con César Villanueva.

Se lo pregunto porque un nombre que ha empezado a sonar es el de Miriam Morales, la secretaria general de la presidencia. ¿Tiene el poder que se especula?

He visto tanta información equivocada: que ha trabajado en el gobierno regional de Moquegua, que es familiar de alguien cercano a mí, que es moqueguana cuando es de Apurímac. Cumple las atribuciones definidas en el ROF, ni más ni menos.

Es su persona de confianza.

Sí, claro, pero su rol corresponde al ROF.

Los feminicidios no se detienen. ¿Qué hará su gobierno?

Hay que trabajar en ello. En todos los hechos de violencia de la mujer, todos, ha habido capturas. Pero eso es parte, porque si queremos una solución hay que cambiar las condiciones que generan la violencia. Se requiere un cambio de educación para desterrar el machismo. Estamos poniendo mucho énfasis a través del Ministerio de Educación para insistir en que hombres y mujeres merecen el mismo respeto, las mismas oportunidades. Una señal es el gabinete paritario.

“No seré candidato; primero, legalmente, no se puede”

¿Está completamente descartado que postule en las elecciones presidenciales del 2021?

Ciento por ciento. Esta decisión depende directamente de mí y es definitiva. No voy a ser candidato porque, primero, creo que legalmente no se puede. Aunque siempre hay abogados que dicen que podríamos buscar la salida, pero no, ni la busquemos. Ejerceré hasta el 28 de julio del 2021, ni un día más.

El caso de Chinchero definió su salida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su refugio temporal en Canadá como embajador. Ahora como presidente ha retomado el proyecto. ¿Qué responde a las opiniones de especialistas sobre la inviabilidad del aeropuerto por su mala ubicación y por la afectación de zonas arqueológicas? En la revista Science, que se trata de la más prestigiosa en su especialidad, salió una petición de 200 expertos para suspenderlo.

Chinchero es una demanda y una necesidad no solo del Cusco sino del Perú. El de Cusco es el segundo aeropuerto con mayor frecuencia de vuelos después del Jorge Chávez. El aeropuerto Velasco Astete está congestionado y no se puede ampliar y, por ese motivo, se debe buscar una nueva ubicación…

Hasta ahí estamos de acuerdo. Le consulto por el impacto sobre una zona arqueológica, que es patrimonio de la humanidad.

Un equipo de especialistas de Proinversión, del MEF, Transportes, con expertos en temas aeroportuarios y culturales, han visto y analizado todas las alternativas. La ubicación ha sido determinada diez años atrás, no la ha determinado este gobierno. Esos expertos han determinado que no hay otra alternativa.

¿Usted garantiza que no se va a afectar la zona arqueológica?

Lo que se tiene que hacer como toda obra humana es construir y tener acciones de contingencia ante los problemas que se presenten. Pero es una ubicación que este gobierno no ha definido.

¿No lo está tomando como una reivindicación personal, dado lo que ocurrió cuando debió renunciar al ministerio?

No, es una obra que se requiere. Es un proyecto necesario para el desarrollo de las regiones.