Ex juez supremo Hinostroza tuvo escoltas cuando huyó a Ecuador

El abogado Percy Coaguila Tapia, compadre espiritual de César Hinostroza Pariachi, confesó ante la fiscalía que contribuyó en el escape del ex juez supremo llevándolo en su camioneta hasta la frontera con Ecuador. Coaguila dijo que fue el propio Hinostroza quien contactó a los funcionarios de la Dirección de Migraciones, quienes lo dejaron pasar a cambio de un soborno a pesar de tener impedimento de salida del país.

En su manifestación ante el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla, Ausberto Iparraguirre Ramírez, Percy Coaguila dijo que Hinostroza le pidió ayuda para escapar y que aceptó hacerlo porque es el padrino de sus hijos y él de los suyos.

“El día 5 de octubre (de 2018), a las 5 de la mañana aproximadamente, partimos de Lima a Tumbes. Hinostroza había quebrado mi voluntad, basado en un vínculo amical, familiar y de compadrazgo doble, por eso que no me pude resistir a su pedido. Él se encontraba en una situación delicada de conocimiento público nacional”, dijo el abogado Coaguila.

El letrado manifestó que cuando se encontró con Hinostroza, este ya tenía organizada su evasión, que incluía escoltas que lo resguardaron hasta la línea de frontera.

“Durante el trayecto siempre había una camioneta que nos escoltaba. Inclusive noté que se relevaban. Por ejemplo, en Chimbote, cuando paramos para almorzar, Hinostroza me comentó que todo estaba arreglado y que no me preocupase por que todo ya estaba coordinado", relató al fiscal Ausberto Iparraguirre.

El compadre de Hinostroza indicó que la escolta intervino para despejar el camino del ex vocal supremo.

"No fuimos intervenidos por ningún patrullero de carreteras. Todo estaba coordinado. Por ejemplo, cuando pasamos por Huarmey, había un operativo, pero el que venía escoltando la camioneta nos hizo una señal para que avancemos de tal forma que ninguno nos intervino ni tampoco nos detuvieron", precisó Coaguila.

El testigo dio algunas referencias sobre los vehículos y sus ocupantes.

"Había una camioneta cerrada marca Hyundai o Daewoo negro o azul, con lunas claras porque pude ver a dos ocupantes. Al tratar de tomar nota del vehículo, Hinostroza me dijo que no me preocupara porque todo estaba coordinado. La escolta nos acompañó a la altura de Chimbote donde bajamos almorzar, pero luego la escolta cambió de carro de color gris y nos acompañó hasta Tumbes", dijo.

Coaguila indicó que Hinostroza le dijo que solo tenía dos días para escapar y que ya estaba contactado personal de Migraciones en Tumbes que le permitiría pasar los controles.

"Cuando le pregunté sobre el pase de Migraciones de igual forma me dijo que todo estaba coordinado, y que solo tenía 48 horas para salir del país”, explicó.

Así fue la fuga

César Hinostroza tenía impedimento de salida del país, desde el 13 de julio de 2018. Pero decidió evadirse después de que el jueves 4 de octubre, el pleno del Congreso aprobara denunciarlo constitucionalmente por su relación con la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Por esa razón, Hinostroza recurrió a Percy Coaguila porque sabía que el expediente de su caso sería remitido al fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez Velarde, y que en cuestión de horas saldría un mandato de detención inmediata.

Percy Coaguila Tapia detalló al fiscal que una persona de nombre Ernesto –cuya verdadera identidad es Daniel García Huiman– esperaba a Hinostroza en Piura. En esa ciudad lo recogieron y los tres se dirigieron a Zarumilla, Tumbes, hasta una casa de propiedad de Emilio Salazar Espinoza.

Horas después llegaron a la casa dos mujeres que se identificaron como trabajadoras de la Dirección de Migraciones, que se encargaron de facilitar la salida del país de Hinostroza hacia el Ecuador. Daniel García era el nexo entre las mujeres de Migraciones.

“En la ciudad de Piura esperaba una persona de nombre Neto o Ernesto (Daniel García Huiman), quien nos llevó a las afueras de la ciudad de Zarumilla. La construcción era rústica y en el último cuarto fue donde alojaron al doctor Hinostroza. (...) Después llegaron dos mujeres que mencionaron que eran autoridades de Migraciones de Zarumilla. Una de ellas era de tez blanca, algo gordita. Medía 1.60 y dijo llamarse Yhenifferd, (Yhenifferd Bustamante Moretti) quien llegó con un menor de 5 años, aproximadamente, y que dijo que era su hijo (...) La otra chica que la acompañaba dio a entender de que era su jefa o la que tenía el rol de turnos (...) Y dijo llamarse Emma (Emma Quevedo Rujel)", narró el compadre de Hinostroza.

De acuerdo con el testimonio de Percy Coaguila, las empleadas le explicaron a Hinostroza que todo ya estaba coordinado en Migraciones y le exigieron por el "trabajo" un soborno de 50 mil dólares. Hinostroza les respondió que era demasiado dinero y negociaron un menor monto.

"Cuando Emma y Yhenifferd llegaron, ya sabían que era el doctor Hinostroza, porque lo saludaron con familiaridad. 'Doctor, no se preocupe, tranquilo nomás', le dijeron. Entonces le indicaron que cambiara su apariencia ante cualquier problema que sucediera en el control de Migraciones. Entonces le recomendaron que se quitara los lentes y se comprara un polo. Ellas quedaron en que le avisarían la hora exacta en que tenía que presentarse en Migraciones, porque ya todo estaba coordinado. Inclusive hablaron que se iba a dar un cambio de turno, porque al parecer había una empleada que podía crear problemas", expresó Coaguila.

"'Este trabajito le va a costar 50 mil dólares', le dijeron. El doctor Hinostroza se sorprendió por la cantidad que le habían pedido, porque nadie podía tener esa cantidad encima. (...) Después Hinostroza me suplicó que le prestara dinero para su bolsa de viaje. Es así que me dirigí a un banco de Aguas Verdes o Huaquillas, de la agencia del Banco de Crédito, retirando de mi cuenta personal. Es decir, de mi tarjeta de débito, saqué la cantidad de 10 mil dólares. El dinero ya me lo devolvieron sus familiares", relató.

Alrededor de las 3 de la mañana del 7 de octubre, Hinostroza recibió una llamada telefónica. Le avisaron que debía presentarse al Centro Binacional de atención Fronteriza (Cebaf). Todo estaba listo para escapar a Ecuador.

"Me pidió que lo acompañase porque tenía temor por su integridad personal. Pasó sin ninguna novedad. Luego de eso también pasó el control de Ecuador. Seguidamente abordamos un automóvil y nos dirigimos a Guayaquil. Como era domingo, Hinostroza no podía comprar su pasaje, y en su desesperación por salir de una vez a Europa, nuevamente me suplicó que lo ayude. Con mi tarjeta Visa del Banco Continental le adquirí el pasaje. No me quedó otra que aceptar", señaló Percy Coaguila Tapia, el compadre de Hinostroza.❖

los datos