Aráoz dice que aumento de sueldo de congresistas es decisión del Parlamento

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, brindó una conferencia de prensa para explicar que el aumento de la remuneración de los congresistas, al que se refirió más temprano, es una decisión que debe se tomada por el Parlamento.

"Eso es un contrato que uno hace con su empleador. Yo tengo un empleador que es el Congreso y quien define eso es la Junta Directiva", aseveró.

Indicó que no está proponiendo "un aumento", sino un sinceramiento de las remuneraciones. "Todo lo que estamos recibiendo que se ponga dentro del marco de lo que es una remuneración por función congresal", indicó.

Además, manifestó que cuando comentó que el sueldo no se ha aumentado desde hace años, estaba "dando un hecho fáctico".

"Los salarios se bajaron en el 2016, no han tenido incremento entre estos años, no sé si es poco o mucho, yo estoy con mi sueldo viviendo tranquila", expresó, y agregó que no está de acuerdo con que los congresistas ganen igual que los ministros.

Por otro lado, Mercedes Aráoz pidió a los congresistas dejar estos temas de lado y concentrarse a profundidad en los debates sobre los proyectos de ley que se ven en el Congreso.

"Imploro a mis colegas congresistas a que, por favor, ya paren con esto. Hemos estado trabajando toda la semana tratando de sacar las mejores leyes (...) y lo único que estamos discutiendo es el salario de los congresistas", señaló.