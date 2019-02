Gilbert Violeta: “El presidente Martín Vizcarra siente poco compromiso con Peruanos por el Kambio ”

Gilbert Violeta es presidente de Peruanos por el Kambio, otrora partido de Gobierno que, lejos de haberse consolidado, atraviesa una crisis profunda. Responde sobre el futuro de su agrupación y las denuncias que la involucran. Además, admite que el ejercicio parlamentario le está resultando una tarea hasta cierto punto "desagradable".

¿Peruanos por el Kambio (PPK) va a sobrevivir?

No va a desaparecer.

¿Qué pasará con la bancada? Hoy el único militante es usted. Juan Sheput lo será en unos días: dos de once.

Siempre fue muy difícil manejarse en el Congreso. Cuando entramos éramos 18 y solo seis eran del partido. Desde que llegamos, la bancada estuvo administrada por los invitados.

¿Va a renunciar?

No. Reconozco la adversidad de la bancada –desde sus inicios– y se dará la batalla.

¿Y si lo quieren sacar?

Eso dependerá de lo que decidan nuestros colegas. He leído a algunos de ellos que casi me quieren someter a un proceso de inquisición por tener discrepancias políticas…

¿Con Martín Vizcarra?

Con el Gobierno en general. No entienden que la política es también disentimiento. Si me dan a elegir preferiría que podamos ponernos de acuerdo en criterios mínimos que nos permitan seguir unidos.

Unidos en una oficina, no en términos políticos.

Por lo menos juntos.

¿Qué piensa de sus colegas que renunciaron al partido?

Lo lamento mucho, porque los tres fueron del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) y nunca dieron a conocer su punto de vista.

Se entiende que no quieren estar en un partido con una posición crítica al Gobierno.

Usted lo ha dicho, pero no es una ruptura. Tenemos una lectura crítica sobre ciertos hechos y eso no significa que pasemos a ser de oposición. Se exagera. Hay psicosis. Es verdad que la relación de la bancada con el Gobierno nunca fue muy fluida, por la presencia del señor Villanueva (como premier). La señora Aráoz fue especialmente crítica. A pesar de eso dimos vuelta a la página.

Usted pedía mejor coordinación con Palacio como miembro de una bancada, en teoría, oficialista. ¿Qué cambió?

Cuando el Gobierno retiró su apoyo a la bicameralidad se produjo un punto de inflexión conmigo. Yo sentí ahí que me habían retirado la confianza.

¿Fue solo por la bicameralidad? ¿O por no sentirse parte del Gobierno?

Si trabajas, impulsas un acuerdo y luego se da marcha atrás, te dejan en el aire. Esa es la verdad. Era una discrepancia que disgustó porque, al parecer, se espera que los congresistas seamos ‘sí señor’. Carlos Bruce se expresó en el mismo sentido (sobre la bicameralidad).

Bruce dijo que apoyará al Gobierno.

Se ha reincorporado con más facilidad a la dinámica palaciega.

¿Vizcarra se ha portado mal con PPK?

Yo creo que el presidente Vizcarra siente poco compromiso con el partido; no siente que le deba la elección a PPK.

No siente la camiseta.

A la luz de los hechos, está claro que no. Ha dicho que es un independiente, que no tiene partido, ni bancada. Esos hechos suman en el malestar y salen reacciones inevitables.

¿PPK recibió dinero del ‘Club de la Construcción’?

Yo deseo de corazón que no sea cierto. Ni siquiera estaba al frente de la campaña.

Hasta enero estuvo.

Pero eso habría ocurrido en marzo. Y también deseo de corazón que se demuestre que la gente de Odebrecht no entregó dinero a la campaña de Kuczynski el 2011. Todo esto se ha sabido cuando él ya era presidente. Nunca se escuchó algo así, ni de voladas.

Es poco creíble que, habiendo sido jefe de campaña, no escuchara nada.

Me desvinculé por completo. Asumió la responsabilidad el presidente Vizcarra y la dirección de los personeros la asumió Mercedes Aráoz. Era lógico que ellos tomaran decisiones y no me iba a aparecer de metiche en las reuniones que convocaban. Me dediqué a mi campaña parlamentaria.

Sin embargo, han involucrado a su hermana.

Alfonso Grados ha dicho que los aportes los recibía el candidato presidencial y que él los mandaba a bancarizar. Mi hermana era secretaria del señor Grados y no decidía. Una cosa es el donante y otra el depositante. Mi hermana cumplía órdenes de Grados, que a su vez cumplía órdenes de Kuczynski. Él es el único que puede decir que todo el dinero que ingresó a su campaña es legal.

¿Y confía en Kuczynski?

No hay razón para desconfiar sin pruebas en contrario. Espero que la justicia diga que es inocente para reivindicarnos como partido.

De PPK, usted fue el postulante que más gastó.

Posiblemente fui uno de los que tuvieron más apoyo…

El que más gastó. Lo verifiqué en la ONPE.

Si usted lo dice, no hice el comparativo. Agradezco a la gente. Cada sol lo informé.

¿De dónde salió el dinero?

Parte es de la mía, más lo que pude recibir de aportantes, desde familiares hasta compañeros de colegio.

¿Cuánto puso usted y cuánto sus aportantes?

No sé exactamente, no tengo las cifras a la mano.

Con lo vivido, ¿valió la pena la inversión?

No sé si la política vale la pena en el Perú, dejar el derecho para pasar por todos esos trances. Es una experiencia que espero sepa valorar de mejor manera. En estos momentos los resultados son muy desagradables. El ejercicio parlamentario está siendo algo desagradable.

¿Qué piensa de Vizcarra?

Es un pragmático, ha tomado decisiones que le han permitido tener éxito de gestión hasta ahora, aunque ese capital lo puede perder en un santiamén y debería aprovecharlo para reformas más sustanciosas.