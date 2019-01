“El Gobierno Regional de Cajamarca está desarticulado, sin transparencia”

Mesías Guevara acaba de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Habla de los retos de su gestión, de los problemas de una descentralización incompleta. También de la primera protesta anunciada en su región, de la paralización de Conga y, por cierto, de las interioridades de Acción Popular y de su triunfo en las elecciones en Cajamarca.

Gobernador, usted le dijo al presidente Vizcarra que no había que confundir descentralización con desconcentración.

Lo que sucede es que están llevando los programas nacionales sin coordinar con los gobiernos regionales y gobiernos municipales, duplicando la burocracia, los recursos humanos y financieros. Por eso le estamos diciendo al presidente que debe haber una estrecha coordinación.

Qué problemas tienen los gobiernos regionales para intervenir en Salud y Educación.

Las políticas educativas y los programas nacionales no coordinan en nada con los gobiernos regionales. El mandato de los directores de las Ugeles ha sido ampliado por dos años cuando debió concluir en diciembre del año pasado. Estos directores no coordinan con los directores regionales y menos con los gobernadores regionales, simplemente dicen que han sido elegidos por el Ministerio de Educación.

El presidente Vizcarra ha dicho que el presupuesto para las regiones en el presente año ha sido incrementado en 60%. ¿Esto es así?

Eso lo vamos a verificar porque, le soy sincero, en mi región todavía estamos en un proceso de transferencia. El lunes tendremos en Cajamarca una reunión con la directora de Economía que va a ir a mi región y vamos a tener una consolidación de los saldos del balance. También veremos qué se ha presupuestado a través del famoso Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

¿Cuáles serán los ejes de su trabajo como presidente de la ANGR?

En reunión con el consejo directivo decidimos trabajar de manera conjunta en favor de las regiones, y para ello debemos establecer una estrecha articulación con el Gobierno nacional. También vamos a establecer los mecanismos necesarios para garantizar la gobernabilidad. Invocamos a todos los ministerios que tienen actividades en las regiones a instalar una mesa de diálogo o concertación con el fin de prevenir los conflictos sociales. Por ejemplo, en mi región ya han lanzado un paro indefinido en la provincia de Hualgayoc debido al derrame de relaves mineros de la empresa Gold Fields.

Los conflictos mineros en Cajamarca no son nuevos. El proyecto Conga es un caso emblemático.

Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, Conga es un proyecto que ya está detenido, no por mí, no por los gobernadores regionales, no por los líderes sociales, sino por el propio pueblo, porque hubo serios inconvenientes ahí, incluso muertos en Celendín y en Bambamarca. Por lo tanto, hay proyectos como Conga que deben esperar porque si seguimos insistiendo no se van a consolidar.

Una demanda antigua es la diversificación económica en Cajamarca. ¿Qué va a hacer usted para concretarla?

Es una opción seria, viable, que debemos consolidar. Acabamos de estar con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social viendo lo que podemos hacer como incidencia en el aparato productivo y económico. Consideramos que la matriz económica está claramente definida por la agricultura, la ganadería, el turismo, el emprendimiento y por una política forestal que debemos iniciar pronto. El 25% de su territorio es apto para la agricultura, la ganadería y actividades colaterales.

¿Cómo ha encontrado al Gobierno Regional de Cajamarca?

Está desarticulado, sin profesionalismo, con una gestión nada transparente, con obras como el colegio Sagrado Corazón de Jesús en Jaén que tiene en proyección 15 millones, pero está con una previsión presupuestal de 9 millones. Y algo muy interesante y a la vez preocupante son los órganos de control. Han hecho muchas acciones de control, pero no fueron canalizadas por el titular hacia el procurador y del procurador hacia el Ministerio Público. Hay un embalse ahí. Esta semana daremos a conocer las acciones de control que no han sido canalizadas.

La reforma política está en marcha. ¿Cuál es su mirada?

En lo personal, como presidente del partido Acción Popular he delegado a la vicepresidenta Bertha Arroyo de Alva la asistencia a la mesa de trabajo. Acción Popular tiene toda la predisposición de apoyar este proceso porque consideramos que la reforma política es prioritaria para nuestro país.

Pero hay problemas dentro de Acción Popular.

No es que haya problemas, sino que es la propia dinámica…

Hay dos posiciones claras.

Pueden decir que hay tres o cuatro. Es bueno porque nos dan una dinámica interesante. Lo que estaría mal es que nos salgamos de los cauces de la ideología de Acción Popular y el estatuto del partido. Si nos salimos de esos dos esquemas tendremos problemas que no vamos a poder controlar.

Al menos en el Congreso, los acciopopulistas tienen diferentes puntos de vista. ¿Han cambiado los ideales del partido?

Yo y muchos otros no hemos cambiado el pensamiento de Fernando Belaunde y las enseñanzas del tribuno Valentín Paniagua. Por seguir en esa línea el partido no tiene esa imagen de escándalos sobre corrupción. No nos hemos dejado contaminar por apetitos personales de ciertos personajes que han regresado al partido y nos quieren desviar.

¿Esperaban el triunfo de Acción Popular en las elecciones regionales y municipales?

Sí. Incluso el triunfo pudo haber sido más amplio. Hay una crítica abierta y fraterna que yo hago al excomité electoral que se dejó manipular por ciertos intereses que tuvieron la audacia de pretender que la señora Patricia Chirinos sea candidata al Gobierno Regional del Callao y el señor Luis Valdez en Pucallpa. Pudimos tener mejor rol, pudimos tener nueve regiones como Callao, San Martín, Loreto, Ica, pero estos problemas no lo permitieron.

Es la primera vez que una juramentación en la ANGR tiene al presidente de la República, ministros de Estado y al Contralor de la República.

Sí. Es la primera vez también que la presidencia es asumida por un partido político tradicional. Antes la asumieron movimientos regionales y partidos nuevos como Alianza para el Progreso. Mi presidencia significa el relanzamiento de los partidos antiguos. Es también el inicio de la consolidación de la reforma política en nuestro país.❧