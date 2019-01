Fuerza Popular pierde a otro congresista: Israel Lazo presentó su renuncia

Renuncias continúan. El congresista Israel Lazo presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular. El partido de Keiko Fujimori inició con 73 congresistas, sin embargo, con esta nueva dimisión, pasa a tener 55 congresistas.

En el oficio de su renuncia, dirigido al vocero Carlos Tubino, Israel Lazo explica que “no ha tenido el respaldo político” para brindar el apoyo que necesitan los micro y pequeños agricultores cafeteros, a los cuales, según explicó, él se debe.

Además, Israel Lazo aseguró que se fue maltratado por la Comisión Agraria, la cual es presidida por el fujimorista Federico Pariona. “Habiendo presentado varias propuestas de ley a su favor [de los cafeteros], debidamente documentadas y fundamentadas, no han sido tramitadas, siendo mi compromiso con el pueblo de trabajar iniciativas que les favorezcan”, agrega.

El pasado 10 de enero los congresistas Daniel Salaverry, Gliver Ushñahua, Miguel Castro, Rolando Reátegui y Yesenia Ponce, también presentaron su renuncia a la bancada de Fuerza Popular.

Por otro lado, este viernes, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que su partido ya no tiene responsabilidad alguna en los retrasos que se registran en algunos grupos de trabajo, como por ejemplo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Carlos Tubino recalcó que su partido ya no es mayoría en el Congreso.

“No hay que estar achacando todo el tiempo a Fuerza Popular. Fuerza Popular ya no es la mayoría acá, en el sentido de que pueda imponer condiciones, puede ser que sigamos siendo mayoría en las comisiones. Nosotros no estamos acá para que nos estén señalando, cuando no vienen congresistas de otras agrupaciones se pregunta si solo fue Fuerza Popular y eso está mal”, aclaró.