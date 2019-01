Vela acusa: Sala actuó como abogado de Jaime Yoshiyama

Lo anunció y lo hizo. El fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato presentó un recurso de nulidad y recusó a la Segunda Sala de Apelaciones que aprobó la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho del caso Keiko Fujimori.

Vela Barba busca que la resolución de la Sala de Apelaciones sea declarada nula y que el juez siga conociendo el proceso judicial a los dirigentes de Fuerza Popular.

La República pudo conocer que, en su apelación, el jefe del Equipo Especial Lava Jato sostiene que la Sala del juez César Sahuanay suplió el papel de la defensa de Jaime Yoshiyama, al incorporar las pruebas necesarias para recusar al juez.

Indica que las pruebas no pueden ser aportadas por el juzgador. La defensa tuvo que haber adjuntado las pruebas en su escrito de recusación. No lo hizo. La Fiscalía considera que este hecho genera una recusación de oficio, algo que no se puede hacer.

Vela apunta que ha sido vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, así como el derecho a contar con un juez predeterminado por ley.

Como corolario del recurso de nulidad, también presentó un pedido de recusación para que los jueces César Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe sean apartados de todo el caso de Keiko Fujimori, no solo de la recusación.

El pedido de recusación permitiría que la apelación sea vista por la Primera Sala de Apelaciones, y ya no por los mismos jueces que apartaron al juez Concepción, que obviamente buscarían ratificar su decisión.

En su solicitud, Rafael Vela recuerda la reciente conferencia de prensa que ofrecieron los magistrados de la Segunda Sala de Apelaciones el 16 de enero pasado, y señala que esto genera temor de parcialidad.

Lo mismo que ellos le atribuyen al juez Richard Concepción Carhuancho, sin ninguna prueba.❧

