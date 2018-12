Conminan a periodista Ugaz a retirar documental sobre caso Sodalicio

La periodista Paola Ugaz, quien junto a su colega Pedro Salinas investigaron al Sodalicio y lo plasmaron en el libro Mitad monjes y mitad soldados, denunció que Inmobiliaria Miraflores y un ejecutivo de esta empresa, que pertenece al grupo religioso, le han enviado cartas notariales para que ella solicite al canal de televisión Al Jazeera que retire del circuito de YouTube un documental que presuntamente los afecta.

"Quieren que le diga a Al Yazeera que saque el documental, y me dan menos de siete días para responder. Esto es un acoso judicial, un hostigamiento, porque si bien yo ayudé en parte a la investigación del tema no trabajo para Al Jazeera. Me están pidiendo un absurdo judicial", sostuvo tras indicar que estos documentos anticipan una nueva demanda contra ella.

También ha recibido una notificación de la jueza de Piura que ve el caso, indicándole que "no se moverá" porque monseñor José Antonio Eguren hace labor pastoral en esa región y porque su honor fue mancillado. "Se sientan en mi derecho al juez natural porque yo vivo en Lima así como Pedro Salinas", reclamó Ugaz.❧

EL DATO