PJ cita a Félix Moreno para evaluar pedido de prisión preventiva

Medida más severa. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha citado a Félix Moreno para evaluar nuevamente un pedido de prisión preventiva en su contra, a solicitud del Ministerio Público. Al gobernador regional del Callao se le acusa de haber recibido sobornos de Odebrecht.

De acuerdo al documento del Poder Judicial, la fiscalía ha solicitado la variación de su comparecencia con restricciones que venía cumpliendo, con una más severa: prisión preventiva. La cita ha sido programado para las 9 de la mañana en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria ubicada en la avenida Tacna.

Como se recuerda, Félix Moreno está implicado como uno de los funcionarios del Perú que recibió sobornos por parte de Odebrecht, así lo confirmo el ex superintendente de esta empresa en Perú, Ricardo Boleira, quien contó detalles para la adjudicación de la Vía Costa Verde ubicada en el distrito chalaco.

"Ocurrió la reunión en casa de Shavit donde hubo el ofrecimiento de Félix Moreno para ayudarnos en la licitación y la solicitud de los cuatro millones para este. [...] Hubo un momento que yo salí con Félix a otra sala, al lado, donde me habló de la plata y después regresamos", dijo Ricardo Boleira.

"Me mencionó el tema de los 4 millones para mí, no quería hacerlo al frente de los demás, me explicó como sería la división, 60% para él y 40% para Shavit, y que de la parte de él, él quisiera que el pago sea a Favre, él quería pagarle 2 millones a Favre por el tema de la futura campaña electoral", agregó.

