César Hinostroza: ¿Cuándo procederá su extradición?

El ex juez supremo César Hinostroza, detenido en España bajo prisión provisional, no podrá ser extraditado al Perú hasta que no se resuelva el pedido de asilo político que realizó tras su fuga el último 7 de octubre luego que el Congreso decidiera destituirlo e inhabilitarlo de su cargo.

“El procedimiento pasa por varias etapas, la primera es el pedido o solicitud de refugio o asilo, que tiene un proceso de evaluación para su admisión. Desde ese momento la persona cuenta con la protección de la Convención de Ginebra del año 51", detalló el director general de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares, Enrique Bustamante en Canal N.

"Inmediatamente después se inicia el proceso donde la persona tendrá que exponer sus razones por las cuales demanda la protección del Estado español y el Estado español evaluará. Esto toma seis meses aproximadamente”, agregó.

Asimismo, Bustamente explicó que César Hinostroza "está bajo la protección de la Convención de Ginebra pero el proceso de extradición sigue su camino, pero no se puede ejecutar en una resolución final, hay que esperar que se resuelva primero el proceso de refugio o asilo. El plazo máximo que establece la ley española es hasta seis meses".

Como se recuerda, prófugos de la justicia peruana conocidos a nivel nacional fueron -en su momento- repatriados de distintos países. El caso más emblemático es el del ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, quien fue deportado por la justicia venezolana.

Asimismo, también se conocen los casos de Martín Belaunde Lossio, Rodolfo Orellana, José Enrique y José Francisco Crousillat, entre otros. Mientras tanto, Alejandro Toledo, sigue siendo el prófugo pendiente de extradición.