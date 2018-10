Keiko Fujimori: PJ analizará este domingo pedido de prisión preventiva

Día D para Keiko Fujimori. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria evaluará este domingo el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular y otras once personas, esto en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

La sala estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, la audiencia fue programada para la 10 a.m.

Según la investigación, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, el partido de Keiko Fujimori blanqueó 1,2 millones de dólares entregados por Odebrecht entre el 2010 y 2011, precisamente para la campaña de ese último año cuando Fuerza Popular se llamaba Fuerza 2011.

Entre los asesores y dirigentes incluidos en el pedido de 36 meses de prisión preventiva se encuentran Pier Figari, Ana Herz, Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, Ytalo Pachas Quiñones, Carmela Paucará.

Cabe precisar que, en la formalización de investigación preparatoria del fiscal José Domingo Pérez, se acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización, integrada por más de 30 personas, que habrían lavado de activos por más de 18 millones de dólares.

En la víspera, Giulliana Loza representante legal de Keiko Fujimori indicó que se encontraban evaluando no presentarse en la audiencia. "Estamos analizando la posibilidad de no ir a la audiencia [...]. Primero que nos notifiquen, no tenemos el documento", explicó.

Keiko Fujimori busca apartar a juez Richard Concepción Carhuancho

Giuliana Loza, defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó el pedido de recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho para que este sea apartado de resolver los pedidos que presente la Fiscalía en las investigaciones contra la excandidata presidencial.