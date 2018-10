PJ acepta apelación de Keiko Fujimori y queda en libertad

Luego de dejar al voto, la Segunda Sala Penal de Apelaciones aceptó el recurso de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular será investigada por los supuestos aportes de Odebrecht al partido fujimorista durante la campaña presidencial del 2011, en libertad.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró nulo toda la resolución del juez Richard Concepción Carhuacho de prisión preliminar contra Keiko Fujimori y los otros 19 detenidos inicialmente a solicitud del fiscal José Domingo Pérez. Del mismo modo, se decidió apartar al juez Concepción Carhuancho del caso contra la lideresa de Fuerza Popular.

De acuerdo a la resolución del juez César Octavio Sahuanay, si se insiste por la detención preliminar contra Keiko Fujimori u otro involucrado en el caso de aportes a Fuerza 2011, deberá ser otro juez quien tome esa decisión y no Concepción Carhuacho.

“Aquí se ha desnaturalizado la detención preliminar. Uno porque no existen razones plausibles que sustenten una imputación válida; dos, porque no existe riesgo de fuga; tres, porque no existe riesgo de obstaculización; cuatro, hay una inexistencia de realización inmediata de actos urgentes e inaplazables y lo último, ¿qué actos urgentes e inaplazables requerían que la señora Keiko Fujimori esté privada de su libertad?”, expuso la abogada de Keiko Fujimori durante la audiencia de esta mañana.

Por parte de los representantes del Ministerio Público, el fiscal Rafael Vela Barba reitero que estaban frente a una organización criminal, refiriéndose al caso del presunto financiamiento de Fuerza 2011 por parte de Odebrecht. Además cuestionó la ausencia del exministro Jaime Yoshiyama y los últimos hallazgos en las casas incautadas.

Keiko Fujimori y los otras 19 personas a las que se dispuso orden de prisión preliminar se les acusaba de presuntamente integrar una organización criminal al interior de Fuerza Popular. La lideresa del partido naranja se abrazó con su abogada Guiliana Loza al cierre de la sesión judicial. Esta orden no aplica para Pier Figari, Ana Herz, Vicente Silva y Carmela Pucará.