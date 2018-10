Aportante de Keiko: “Yo no veía el dinero, solo firmaba”

La supuesta aportante del fujimorismo Patrizia Coppero, prófuga de la justicia, negó que haya entregado el dinero declarado por Fuerza Popular a su nombre. En la clandestinidad, adujo que solo había firmado recibos a pedido de su entonces esposo, Giancarlo Bertini, pero que nunca vio dinero que se haya transferido.

“Los aportes que a mí me hicieron firmar, pensaba que era dinero de nosotros, del patrimonio familiar, y lo hacía con gusto en ese momento para aportar a la campaña, para que no salga Humala (...) no tenía idea que provenía de otra fuente que no fuera la nuestra”, dijo al programa Cuarto Poder, de América TV.

“Yo no veía el dinero, yo solo veía el voucher”, aseguró.

Según contó, Bertini le traía los recibos y no prestó mayor atención a las cifras. “Él (Bertini) me dijo que, máximo, iban a ser alrededor de 30 mil dólares los que íbamos a donar”, relató Coppero.

Sin embargo, Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, declaró a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) que Coppero dio 79 mil 656 soles y Bertini 171 mil 575 soles. Además, Daniel Mellado, quien trabajaba como mensajero para Bertini y Coppero, habría realizado 86 depósitos por 458 mil 73 dólares para el partido ‘naranja’, según indagaciones del fiscal José Domingo Pérez.

En su resolución, el juez Richard Concepción considera que Mellado habría sido “burrier o mula del dinero a lavar” por orden de Bertini y Coppero. Trabajaba para Office USA, empresa de ambos.

Giancarlo Bertini es hijo de Eugenio Bertini, exdirectivo del Banco Wiese que coordinaba con Vladimiro Montesinos en los noventa, como quedó grabado en video. El exfuncionario del Wiese, además, fue procesado judicialmente por supuestas ayudas al ‘Doc’ para sacar millones afuera del país.

El efecto Yoshiyama

Coppero asegura que su esposo se hizo amigo de Jorge Yoshiyama, sobrino del dirigente fujimorista Jaime Yoshiyama, porque tenían empresas vecinas en un centro comercial.

Ella sospecha que su excónyuge habría ayudado al sobrino del dirigente ‘naranja’ a justificar ingresos a Fuerza 2011. Lo habría hecho porque Jorge Yoshiyama había comprado deudas de Giancarlo Bertini.

Además, dice que Mellado hacía favores o trabajos también a Jorge Yoshiyama. A su parecer, esto explicaría los depósitos al fujimorismo.

“Yo sabía también que le hacía favores al señor Yoshiyama, que era nuestro vecino (...) en el local comercial que nosotros teníamos. Yo sí sabía que a veces él venía y le pedía a Daniel que le haga favores, que le vaya a depositar algunas cosas, y nosotros no teníamos en ese momento ningún problema”, dijo a Cuarto Poder.

Jorge Yoshiyama está en la mira de la Fiscalía por sus vínculos con transferencias sospechosas al fujimorismo. Ya antes registró dos empresas offshore en Islas Vírgenes y tres organizaciones en Miami, Estados Unidos. En Lukestar LLC, constituida en 2006, su socio es Juan Carlos Luna Frisancho, apoderado de LVF Liberty Institute, registrada en el estado norteamericano de Delaware para derivar dinero al partido ‘naranja’.

En el 2016, Luna Frisancho admitió a La República que él y Jorge Yoshiyama son amigos muy cercanos y que por eso aceptó domiciliar Lukestar en su departamento en Miami.

En otra empresa de Jorge Yoshiyama en Florida, AEI Trading LLC, su socio es Maurice Winter, hijo de Mendel Winter, sentenciado por la venta irregular del canal Frecuencia Latina al fujimorato.

Coppero y Bertini están ocultos. Mellado, ya detenido, tendrá que dar respuestas.

Fiscal Pérez dice que se podría revertir cese de fiscal Delgado

- El fiscal José Domingo Pérez reveló al programa Panorama, de Panamericana Televisión, que el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo del caso Lava Jato, “ha tomado las providencias correspondientes” para que el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, “considere o revierta” el retiro de la fiscal Erika Delgado, que integraba su equipo.

- Pérez no quiso opinar sobre la decisión de Chávarry, pero confirmó que lo tomó por sorpresa.

- “Entiendo que (el fiscal Vela) ha tomado las providencias correspondientes para que se pueda reconsiderar o revertir esa decisión”, comentó.

- El fiscal también señaló que ha pedido garantías para él y su familia luego de que en redes sociales personajes que defienden a Keiko hayan expuesto a su esposa acusándola de falsas irregularidades.