El golpe de Juan Velasco Alvarado cumple hoy 50 años. El sociólogo Agustín Haya de la Torre estuvo presente en el momento en que las Fuerzas Armadas tomaron el Centro de Lima para anunciar el golpe militar a Fernando Belaunde Terry. En esta entrevista hace un balance del régimen nacionalista que intervino a la prensa e hizo la reforma agraria.

¿Qué factores impulsaron a Velasco a realizar un golpe de Estado?

No hay que olvidar que Velasco se graduó de militar a finales del gobierno de Augusto Leguía e inicios de la dictadura de Luis Sánchez Cerro. Ahí recibió influencia.

¿Los militares temían que el Apra llegara al poder?

Hicieron el golpe para impedir las elecciones presidenciales de 1969. Todas las tendencias apuntaban al triunfo de Víctor Raúl Haya de la Torre.

¿El movimiento de Velasco fue de izquierda o derecha?

No tuvo una posición capitalista ni comunista. Se alinearon con lo que ellos llamaban "países del tercer mundo". Si bien mantuvo buenas relaciones con la Unión Soviética y el Partido Comunista Peruano, para modernizar el país apuntaron a medidas antilatifundistas.

También predicaron el antiimperialismo. ¿Fue una influencia de la Cuba de Fidel Castro?

Tenían influencia del movimiento aprista de los años 30. Tengo la impresión de que más que Cuba, fue un militarismo nasserista. En esos años, los militares nacionalistas de Egipto tomaron el poder. A partir de ahí inician una corriente de ideas de reforma contra la feudalidad y los regímenes oligárquicos.

¿Por qué una de sus medidas fue intervenir los medios de prensa?

Eso era resultado de su talante antidemocrático. Intervino los medios de comunicación dentro de un esquema que querían que solo exista un pensamiento de subordinación a su gobierno.

¿En qué se diferencia, en su opinión, esa intervención de los medios con la dictadura de Alberto Fujimori?

El velasquismo confiscó los medios. No respetó la libertad de prensa y política. Si bien Alberto Fujimori fue golpista y dictatorial, fue más astuto porque compró medios de comunicación con las montañas de dinero del operador de ese régimen, Vladimiro Montesinos.

¿Qué opinión tiene de la reforma agraria?

La reforma agraria buscaba convertir a las oligarquías en burguesías. Fue bastante radical y además se aplicaba, en esa época, en países asiáticos. Intentó un modelo de modernización capitalista.

¿Por qué la reforma agraria no logró sus objetivos, pese a su promesa de "dar la tierra para quien la trabaja?

Fueron muy pocos oligarcas que lo entendieron. Al final la reforma acabó expresando los límites de una dictadura. Al no haber debate, todo era vertical, no hay manera de advertir errores en la reestructuración.

¿Estableció una economía proteccionista?

Era la época. Velasco quiso imponerlas fuera de la democracia. Perú venía del gobierno de Belaunde quien tenía ideas desarrollistas. Eran las políticas que se promovían, pero que habían sido poco efectivas. No hay que olvidar que lo primero que hizo fue tomar la refinería de Talara y luego promulgó la ley agraria y de industrias.

¿Sin la reforma agraria Sendero Luminoso hubiera obtenido mayores adeptos en el campesinado?

Con la reforma agraria Velasco destapó una olla a presión. El fracaso del latifundismo en el Perú era muy fuerte. Era un régimen económico represivo. Había una crisis por las invasiones de tierras que presionaron a los militares. Era inminente que el campesinado se opusiera a esa forma de vida.

Los militares se atribuyeron ser promotores de una revolución popular, pero su estructura de gobierno también tenía aspectos burocráticos.

No había participación ciudadana. Nadie puede advertir los errores que comete un dictador. Ellos mismos crearon el Comité de Oficiales de Asesores de la Presidencia de la República. No había un órgano legislativo ni división de poderes. Todo era vertical. Eso es lo que lo agotó y terminó sacándolo del poder.

En el Gobierno de Velasco varios líderes de izquierda fueron deportados y hubo algunas acciones represivas. ¿Qué opina?

La represión que aplicaron fue bastante selectiva. Velasco se enfocó en crear un impacto en la oligarquía. Fue cauto con el movimiento social. Trataba de convencer con sus reformas. En cuanto a figuras políticas, las hubo, pero las represiones fueron mayores con el gobierno de Morales Bermúdez en el proceso de la Constituyente.

¿Qué factores provocaron que Velasco Alvarado sea derrocado por Francisco Morales Bermúdez? ¿Los militares estuvieron disconformes con él? ¿La faltó tener un partido político?

Ahí se mezclaron dos cosas: la enfermedad de Velasco Alvarado y su aislamiento político. Él no entendía la democracia, era dictador. Pudo aplicar medidas interesantes, pero para los militares la ciudadanía no jugaba ningún rol. Eso terminó favoreciendo el golpe de Morales, quien se dio cuenta de que la situación se le revertía. Su mayor error fue no crear un movimiento político.❧