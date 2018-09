Huánuco: candidato homosexual promete desarrollo turístico en Conchamarca

El candidato a la alcaldía distrital de Conchamarca, en la provincia de Ambo, región Huánuco, Max Faura Padilla, ofreció impulsar el turismo en ese distrito y para ello realzará obras de carretera y un teleférico.

"La voy a convertir en una potencia turística", afirmó en una entrevista concedida al diario Correo. Dijo que su distrito posee atractivos muy interesantes, como las cinco lagunas de Pichgacocha.

Parte de su oferta electora es la construcción de una carretera para que los visitantes accedan a dichas lagunas. También prometió gestionar la construcción de un teleférico. "Mi experiencia empresarial me permite afirmar lo que digo. Huánuco y Conchamarca tienen un excelente clima", añadió.

La peculiaridad de este empresario de 70 años, que desea ser alcalde, es su opción sexual, pues es homosexual, y eso le ha generado las críticas de sus rivales en la campaña electoral.

"Mi sexo no gobernará u ordenará los proyectos para mi pueblo, es mi cerebro lo que transformará el destino de Conchamarca", les responde a sus contrincantes. Y añade: "esos señores no me llegan ni a los talones. Lo que ofrezco lo cumplo por eso soy exitoso en el mundo empresarial. Creen que ofendiéndome por mi opción sexual me van a disminuir, están muy equivocados".

¿Por qué elegiste ir con Fuerza Popular?

Casi todos los movimientos regionales y partidos políticos me invitaron a sus filas, pero yo elegí a Fuerza Popular porque es el partido de mayor fuerza política en el país y con el apoyo de nuestros congresistas haremos realidad muchos proyectos.

¿Qué opinas de los políticos terminan con mucho dinero al terminar su periodo como autoridades?

Es una lástima. Son gente ambiciosa que se dedican a enriquecerse porque nunca han tenido una vida cómoda. Ese no es mi caso porque vengo de una familia de trabajo y que busca la riqueza espiritual y no monetaria.

Max Faura Padilla es un empresario huanuqueño, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Fue elegido como el ‘Rey de Huánuco’ por el CAM de EsSalud. "Mis detractores no me llegan a los talones, sus ofensas no me afectan. Mi cerebro es lo que ayudará a Conchamarca", finaliza