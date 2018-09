Congresista fujimorista afirma que ideología de género quiere camuflarse en reforma del CNM [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular, Tamar Arimborgo, rindió una confusa explicación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que debate la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Arimborgo se refirió a la ideología de género para justificar su oposición a la implementación de una cuota de género en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. De acuerdo a la fujimorista, la reforma trata solo de “pensar”.

“La reforma involucra un plan de trabajo, involucra detenimiento, involucra pensamiento crítico, llegar finalmente a por qué quiero hacer estos cambios y por qué esto cambios no deberían ir”, expresó.

En esa línea, añadió que “ahora está en boga, en la Comisión de Educación, un temita bien punzante: género, y qué significa esto, que yo no nazco varón o mujer, sino que en el transcurso de mis relaciones sociales yo decido si soy varón o soy mujer”.

Según Arimborgo, podría suceder que una persona postule como mejor le parezca, hombre o mujer, y lo importante es evaluar las capacidades.

“Entonces, ¿qué va a pasar acá?, cuando postulo para ser miembro del CNM, cuando voy dar mi evaluación donde se va medir mi capacidad, ¿cómo me voy a presentar? Me voy a presentar si deseo ‘fulanito’ bien masculino, pero, si por ahi me puede ligar, voy a ser ‘fulanita’”, aseveró.

“O hablamos meritocracia o hablamos de capacidades o hablamos de cuota de mujer. Una u otra cosa”, sostuvo la congresista de la bancada naranja.

Cabe anotar que el aprista Mauricio Mulder también se opuso a integrar una cuota de mujer en la reforma del CNM, asegurando que ello se trata de una “demagogia”.