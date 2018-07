Duberlí Rodríguez: “Me siento indignado por mal uso de mi nombre”

El presidente del Poder Judicial (PJ) , Duberlí Rodríguez, se pronunció sobre el nuevo audio difundido por IDL-Reporteros en el que fue involucrado y se mostró indignado por el uso de su nombre asegurando que han traicionado su confianza.

“Me siento profundamente indignado por el mal uso de mi nombre […] Yo jamás me imaginé que esta persona (Luis Díaz, su asesor de prensa) defraudando mi confianza, a mis espaldas y sin mi conocimiento haya hecho llamadas a otras personas como si yo estuviera invitándolos a ellos”, manifestó el presidente del Poder Judicial en diálogo con RPP.

Cabe recordar que, de acuerdo a la grabación que difundió IDL-Reporteros, Luis Díaz Asto, asesor de comunicaciones de Duberlí Rodríguez, llamó por teléfono a Walter Ríos, quien entonces ocupaba el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para invitarlo a un almuerzo de festejo para el futbolista Héctor Chumpitaz.

Según pudo corroborar el portal periodístico, asistieron varios futbolistas y las citadas autoridades al agasajo que se realizó en Barranco, pero no llegó a acudir el titular del Ministerio de Justicia.

Asimismo, en dicho audio, Luis Díaz menciona a la hija de Duberlí Rodríguez y asegura que él “la ha mantenido en el Ministerio de Justicia”. Ante ello, el presidente del PJ desmintió que su hija trabaje en el sector público.

Rodríguez también aseguró que no renunciará a su cargo en el PJ porque él no ha cometido actos ilícitos. “La renuncia sería admitir que yo he cometido hechos graves y que por tanto debo dar un paso al costado. Yo no he cometido ningún hecho grave”, remarcó.