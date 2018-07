Ordenan la actividad minera no metálica en la región Ucayali

La Dirección Regional de Energía y Minas de Ucayali ha determinado paralizar la extracción de material minero no metálico en la localidad de Neshuya, provincia Padre Abad, hasta que las personas dedicadas a este rubro inicien su formalización.

El titular de esta oficina, Ángel López Panduro, manifestó que de los 24 mineros titulares registrados con petitorios mineros solo dos han abierto este proceso y que el resto está trabajando sin acatar las normas.

“Ante esta situación hemos empezado a hacer un programa de acciones con el fin de ordenar esta actividad que ha proliferado en Ucayali. La ley exige una serie de requisitos que aún no cumplen. Si bien es cierto que están en etapa de petitorio, lo que les da derecho a una concesión, ellos no tienen autorización para extraer material mientras no cumplan el procedimiento y los requisitos que se exige” refirió López Panduro.

En tanto, los mineros están exigiendo que se les dé un tiempo excepcional para trabajar y cumplir con los requisitos. Señalan que si no trabajan no pueden obtener los recursos que les permita ser operadores formales.

La respuesta de la Dirección Regional de Energía y Minas es que la ley no contempla eso, por lo que insiste en que se pongan a derecho.

Ángel López también dijo que se ha informado que en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República se encuentra un proyecto que modifica la ley que crea el proceso de formalización de la minería artesanal y de la pequeña minería. Dijo que esta iniciativa legislativa permite iniciar la explotación minera con el compromiso de que se formalicen.

“Si el Congreso aprueba este proyecto y da un tiempo perentorio de 90 días entonces todos estos señores podrían someterse a este régimen de formalización minera y tendrían el derecho a seguir trabajando, en tanto los que están reclamando aquí no tienen ese derecho”, anotó.

El funcionario agregó que la actividad minera no metálica está generando impactos ambientales en la zona porque extraen agregados de cerros que son lugares de amortiguamiento, además de malograr el paisaje.

De ahí que resaltó la necesidad de que estas concesiones cuenten con un Estudio de Impacto Ambiental detallado, donde se comprometan a remediar lo que deterioren.

“Ellos no tienen EIA, es uno de los requisitos principales que exige la norma”, afirmó.