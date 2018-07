No pagan publicidad de junio por “Ley Mordaza” a radios y TV de provincias

Cerca de 1.800 radios y televisoras del interior del país vienen siendo doblemente afectados por la “Ley Mordaza” que prohíbe la publicidad estatal desde el 19 de junio, pues funcionarios de municipios y regiones han decidido no pagar la publicidad emitida antes de su promulgación por insistencia, por temor a ser denunciados por malversación.

El director de la Coordinadora de Medios Locales del Perú, Edgar Guevara Soto, dijo que en provincias el problema es más grave de lo que parece. “Yo tenía contrato de publicidad para que me paguen a fin de mes, pero el funcionario municipal se siente asustado para pagar el contrato de junio pues cree que puede ser acusado por malversación”, señaló.

Sostuvo que por ese temor han suspendido los pagos de la publicidad contratada en junio, “pese a que les explicamos que la ley no rige porque había un contrato de por medio y cuando se cumple el contrato recién se corta. Los funcionarios dicen que la ley promulgada el 18 de junio se cumple a partir del día siguiente de su publicación y temen ser denunciados”.

El comunicador manifiesta que quienes defienden esa norma dicen que la publicidad del Gobierno no llega a las radios de provincias y “si la publicidad del Estado no nos llega, entonces no nos afecta, pero eso es falso”.

“Nos afecta mucho más, porque también está prohibida la publicidad de los gobiernos locales y regionales, de las cajas municipales, de las empresas de servicios de agua, que son los principales anunciantes en los medios de comunicación en distritos y provincias. Si a una empresa de Lima le afecta en un 5%, a nosotros nos afecta entre el 65% y 80% de los ingresos de publicidad”, declaró.

Ante ello, se muestra a favor de la posición del Ejecutivo para que se declare inconstitucional la ley y se derogue, “pero también pedimos que se dicte una nueva norma con mayor equidad y una mejor inversión y distribución de la publicidad”.

Esa opinión fue compartida por José Gálvez Acuña, de radio Ilucán de Cutervo; Iván Tito Vizcarra, de Juliaca; Esther Valenzuela, de Estación Huari (Ayacucho); Julio Tangoa, de radio Jade de Ate (Lima); Jorge Balbi Castro, de Majestad TV C15 (Chimbote).

También por Peregrina Arenas, de radio JR (Arequipa); Juan Caballero, de Aguaytía (Ucayali); Flor Navarro, de la radio Dios es Amor; Luz Flores Gasturín, de radio Marilú (Talara); Miguel Chumbe, de radio Los Andes (Cajamarca);y Omar Pari, de Radio Líder (Ilo), que asistieron ayer a una reunión de trabajo en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.❧

Son afectados por el MTC